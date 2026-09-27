Aziz Yıldırım'dan transfer itirafı. "1 ay uğraştık, gelmek istemedi"
27.09.2026 15:04
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaz transfer döneminde görüştükleri oyuncuları açıkladı.
Fenerbahçe'de olağan mali ve idari genel kurul gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım, yaz transfer döneminde görüştükleri oyuncuları ve ayrıntıları anlattı.
İşte Yıldırım'ın sözleri:
"1 AY UĞRAŞTIK, İSTEMEDİ"
"İsmail Kartal, Aston Villa'dan Ollie Watkins'i istedi. 1 ay boyunca uğraştık ama oyuncu gelmek istemedi. Kulüp de satmak istemedi. Son gün yüksek bir paraya Arabistan'a sattılar."
"LUKAKU'YU TANIYAMAYACAKSINIZ"
"Ake ve Vedat Muriqi'i ben aldırdım. Santrfor alacağım dediğim isim Muriqi'ydi. Guirassy ile önceki yönetim anlaşmış, o uğraştırdı. Lukaku'yu aldık. 3-4 hafta sonra Lukaku'yu tanıyamayacaksınız. Ben bunları bilmesem söylemem."
"MALCOM OLMADI, GREENWOOD'U ALDIK"
"Malcom için 1 ay uğraştılar ve alamadılar. Greenwood'u alacağız dedik ve aldık. 39 milyon euro'luk bir bonservis parası. Getafe, Manchester United ve Marsilya'nın payı var. Cihan Kamer yorulduğunu söyledi. Ben de transferi bitirmesini söyledim."