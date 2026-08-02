Aziz Yıldırım'ın "Bu hafta bitiririz" dediği golcüyü duyurdular
02.08.2026 16:46
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yüksek divan kurulu toplantısında müjdesini verdiği golcü oyuncu ortaya çıktı.
Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın "Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz" ifadelerini kullanmasının ardından adı geçen golcü belli oldu.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı'nın bahsettiği futbolcunun Serhou Guirassy olması bekleniyor.
Haberin devamında Gineli futbolcu için Borussia Dortmund ile görüşmelerin sürdüğü ve bonservis bedelinin 30 milyon euro'nun altına inmesi halinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi.
NICOLAS JACKSON DA GÜNDEMDE
İngiliz basınının iddiasına göre ise sarı-lacivertliler, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'u gündemine aldı.
Piyasa değeri 40 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig devinden ayrılması bekleniyor.