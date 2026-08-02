NTV

Aziz Yıldırım'ın "Bu hafta bitiririz" dediği golcüyü duyurdular

02.08.2026 16:46

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yüksek divan kurulu toplantısında müjdesini verdiği golcü oyuncu ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım'ın "Bu hafta bitiririz" dediği golcüyü duyurdular
Anadolu Ajansı

Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Başkan Aziz Yıldırım'ın "Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz" ifadelerini kullanmasının ardından adı geçen golcü belli oldu.

Aziz Yıldırım'ın "Bu hafta bitiririz" dediği golcüyü duyurdular 1
Resmi Kurum

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı'nın bahsettiği futbolcunun Serhou Guirassy olması bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın "Bu hafta bitiririz" dediği golcüyü duyurdular 2
Resmi Kurum

Haberin devamında Gineli futbolcu için Borussia Dortmund ile görüşmelerin sürdüğü ve bonservis bedelinin 30 milyon euro'nun altına inmesi halinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

NICOLAS JACKSON DA GÜNDEMDE 3
Resmi Kurum

NICOLAS JACKSON DA GÜNDEMDE

İngiliz basınının iddiasına göre ise sarı-lacivertliler, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'u gündemine aldı.

Aziz Yıldırım'ın "Bu hafta bitiririz" dediği golcüyü duyurdular 4
Resmi Kurum

Piyasa değeri 40 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig devinden ayrılması bekleniyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram