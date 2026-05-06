Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından Barış Göktürk çekildi, Hakan Safi'den cevap geldi. "Söz konusu değil"
06.05.2026 14:39
Fenerbahçe'de seçim gündemine girilirken, başkan adaylarından peş peşe açıklamalar geldi.
Fenerbahçe'de camiayı bir kez daha seçim atmosferi sarmış durumda...
Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylıktan çekilmesinin ardından eski başkan Aziz Yıldırım, bugün adaylığını açıklamıştı.
"GELİN BİRLİK OLALIM"
Yıldırım, adaylığı sonrası yaptığı açıklamada "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe’de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe’nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım." diyerek diğer adaylara çağrıda bulunmuştu.
SAFİ: "SÖZ KONUSU DEĞİL"
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir diğer başkan adayı Hakan Safi, Yıldırım'ın çağrısına cevap verdi.
Ersin Düzen'e konuşan Safi, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil." dedi.
"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"
Şampiyonluk için çalıştıklarını söyleyen başkan adayı Hakan Safi, "Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek." ifadelerini kullandı.
Öte yandan bir diğer başkan adayı olan Barış Göktürk, Yıldırım'ın çağrısının ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Göktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe adına yeni bir sayfa açıldığının altını çizdi.
Camianın birleşmesi gerektiğini vurgulayan Göktürk, "Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe’nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, şunları kaydetti:
"Sayın Aziz Yıldırım’a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi’nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.