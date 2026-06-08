Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki futbol yapılanması ve teknik direktörü netleşiyor. Volkan Demirel ve Kuyt'ın ardından bir anlaşma daha
08.06.2026 09:22
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın kuracağı futbol yapılanması belli oldu.
Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ın futbol yapılanmasında yer alacak isimler netlik kazanıyor.
Seçimde rakibi Hakan Safi'ye karşı 17 bi 245 oy alarak başkan olan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camianın efsane isimlerinden Oğuz Çetin'in futbol yapılanmasının başında olacağını açıklamıştı.
Kurumsal futbol yapılanmasının başında olacak olan Çetin, seçim sonrası "Aykut Kocaman teknik direktör olacak mı?" sorusuna "Henüz görevimiz resmileşmedi. Fenerbahçe'ye hizmet etmeye her zaman hazırız. Bugün de o duygularla buradaydım. Bundan sonra da böyle olacak." yanıtını vermişti.
TEKNİK DİREKTÖR KOCAMAN
Yıldırım, Çetin ve yöneticilerin teknik direktör konusunda Aykut Kocaman isminde birleştiği öğrenildi.
Aziz Yıldırım'ın Kocaman ile son bir görüşme yaptıktan sonra resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Diğer yandan Yıldırım, seçim öncesi konuşmasında "Volkan Demirel'e telefon ettim. "Seçilirsem senin de görevde olmanı istiyorum dedim. Tamam dedi." ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce sadece Aykut Kocaman'ın yanında antrenörlük yapacağını dile getiren Volkan Demirel'in, Kocaman'ın ekibinde yer alması bekleniyor.
KUYT DA GELİYOR
Ayrıca Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Dirk Kuyt'ın da Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.