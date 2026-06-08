Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki futbol yapılanması ve teknik direktörü netleşiyor. Volkan Demirel ve Kuyt'ın ardından bir anlaşma daha

Kurumsal futbol yapılanmasının başında olacak olan Çetin, seçim sonrası "Aykut Kocaman teknik direktör olacak mı?" sorusuna "Henüz görevimiz resmileşmedi. Fenerbahçe'ye hizmet etmeye her zaman hazırız. Bugün de o duygularla buradaydım. Bundan sonra da böyle olacak." yanıtını vermişti.