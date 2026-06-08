Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu. Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Seçim öncesi oyuncu tarafıyla her konuda anlaşan Aziz Yıldırım ve ekibi, Muriqi'nin kulübü Mallorca ile de 15 milyon euro bonservis bedeli seviyesinde el sıkıştı.

Yıldırım'ın mazbatasını almasının ardından transferleri peş peşe açıklaması bekleniyor.