Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu. Fenerbahçe'ye geri dönüyor
08.06.2026 08:55
Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra yeniden başkan olan Aziz Yıldırım'ın ilk transferi belli oldu.
Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimi nihayet tamamlandı ve sarı-lacivertliler yeni başkanını seçti.
27 bin 172 geçerli oyun kullanıldığı seçimde Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'ye karşı 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçildi.
"15 GÜN İÇİNDE BİTECEK"
8 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, "Neye ihtiyacımız varsa 15 gün içinde tamamlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye getireceği ilk isim belli oldu.
İLK TRANSFER MURIQI
Bir süredir santrfor transferi konuşulan sarı-lacivertlilere imza atacak ilk ismin Vedat Muriqi olduğu öğrenildi.
Seçim öncesi oyuncu tarafıyla her konuda anlaşan Aziz Yıldırım ve ekibi, Muriqi'nin kulübü Mallorca ile de 15 milyon euro bonservis bedeli seviyesinde el sıkıştı.
Yıldırım'ın mazbatasını almasının ardından transferleri peş peşe açıklaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Mallorca formasıyla 37 maçta boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, 23 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.