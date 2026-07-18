Aziz Yıldırım'ın locasını iptal ettiği Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu. "Ücretini ödedim, adalet dersi vereceğim"

Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!

O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi."