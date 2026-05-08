Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Fenerbahçe'ye getireceği golcü belli oldu. Süper Lig'i sallamıştı
08.05.2026 09:03
Fenerbahçe'de seçim atmosferine girilirken başkan adayı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki golcü ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de bir yandan da seçim hareketliliği yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıklamış, Aziz Yıldırım ise başkan adaylığını resmen duyurmuştu.
AZİZ YILDIRIM'IN GOLCÜSÜ
Güncel olarak Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçmesi beklenen seçim öncesi dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertlilerde yeniden başkan olması halinde takıma getireceği golcü belli oldu.
SÖRLOTH PLANI
Takvim'in haberine göre Aziz Yıldırım, Atletico Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu Alexander Sörloth'u Fenerbahçeli yapmayı planlıyor.
SEÇİLDİĞİ ANDA GETİRMEK İSTİYOR
Haberin devamında Yıldırım'ın 30 yaşındaki santrforun menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği ve seçildiği anda golcü ismi transfer etmeyi planladığı kaydedildi.
TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLDU
2019/20 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, 34 maçta attığı 24 golle gol kralı olmuştu.
Sörloth, o sezon tüm kulvarlarda 49 maçta forma giymiş ve 33 gol - 11 asistle 44 gole direkt katkı sağlamıştı.