Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları belli oldu. Üç yerli, bir yabancı

29.05.2026 09:27

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yapılacak seçim öncesi teknik direktör adaylarını belirlediği öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları belli oldu. Üç yerli, bir yabancı
NTV

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu bileti alan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Sarı-lacivertlilerde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçim için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adaylıklarını açıklamıştı.

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları belli oldu. Üç yerli, bir yabancı 1
Anadolu Ajansı

Çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen teknik direktör tercihine dair de dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

ADAYLAR BELLİ OLDU 2
Anadolu Ajansı

ADAYLAR BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan görüşmeler sonucunda teknik direktör adaylarını belirledi.

 

Yıldırım ve ekibinin belirlediği isimler şöyle sıralandı:

NURİ ŞAHİN 3
Anadolu Ajansı

NURİ ŞAHİN

İSMAİL KARTAL 4
DHA

İSMAİL KARTAL

AYKUT KOCAMAN 5
Anadolu Ajansı

AYKUT KOCAMAN

VINCENZO MONTELLA 6
Reuters

VINCENZO MONTELLA

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram