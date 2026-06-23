Baba olmak mı, Dünya Kupası mı? "Bu iğrenç bir olay" dedi, görevden alındı
23.06.2026 14:44
Son Güncelleme: 23.06.2026 14:49
Belçikalı Jeremy Doku, bebeğinin doğumunda eşinin yanında olmak için milli takımından izin aldı. Bu kararı eleştiren Fransız bir yorumcu, kamuoyunda gördüğü sert tepkilerin ardından işinden uzaklaştırıldı.
Yılıdız futbolcu Jeremy Doku, hayatının en özel anı için milli takımından izin aldı, Belçikalı futbolcu eşinin doğumu için Dünya Kupası kampından ayrılarak İngiltere'ye gitti.
Doku maçtan bir gün önce eşinin doğum yapacağı haberini aldı. Milli takım sağlık heyeti yapılan görüşmenin ardından futbolcunun eşinin yanına gitmesine izin verdi.
Belçika Futbol Federasyonu milli futbolcuyu internet sitesinden tebrik etti. “Belçika Milli Takımı olarak Doku ailesi ve bebeklerine sağlıklı bir ömür diliyoruz.” denildi.
"BU İĞRENÇ BİR OLAY"
Bu duruma Fransa'da yapılan yorum ise büyük tepkilere yol açtı.
Fransa'da yayın yapan L'equipe TV'de France Pierron'un sözleriyse büyük tepkiye neden oldu.
Pierroni “Yüzlerce futbolcu senin yerinde milli takımda olmak için canını verirdi. Sen ise çocuğunun doğumuna katılmak için bundan vazgeçiyorsun. Bu iğrenç bir olay. Üstelik baba doğumda hiçbir işe yaramayacak. Sadece figuran olacak. Elini tutarsın ve bir fotoğraf çekersin. Bebek her halükarda doğacak, sen doğumuna gitmesen bile.” ifadelerini kullandı.
L'equipe yaşanların ardından basın duyurusuyla kamuyoundan özür diledi. Pierron da görevinden uzaklaştırıldı.
Belçika Dünya Kupası G Grubu'nda 2. maçlar sonunda 2 puan ve averajla 3. sırada. Avrupa ekibi son maçında Yeni Zelanda ile cumartesi günü karşılaşacak.