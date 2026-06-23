Baba olmak mı, Dünya Kupası mı? "Bu iğrenç bir olay" dedi, görevden alındı

Bu duruma Fransa'da yapılan yorum ise büyük tepkilere yol açtı.

Fransa'da yayın yapan L'equipe TV'de France Pierron'un sözleriyse büyük tepkiye neden oldu.

Pierroni “Yüzlerce futbolcu senin yerinde milli takımda olmak için canını verirdi. Sen ise çocuğunun doğumuna katılmak için bundan vazgeçiyorsun. Bu iğrenç bir olay. Üstelik baba doğumda hiçbir işe yaramayacak. Sadece figuran olacak. Elini tutarsın ve bir fotoğraf çekersin. Bebek her halükarda doğacak, sen doğumuna gitmesen bile.” ifadelerini kullandı.