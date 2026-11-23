"Menemen Futbol Kulübü – Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasında görev yapan hakemlerin kararlarına ilişkin olarak kulübümüz tarafından gerekli incelemeler yapılmıştır.

Karşılaşmanın 67. dakikasında ceza sahası içerisinde rakip takım futbolcusunun topa eliyle açıkça temas ettiği görülmesine rağmen hakem tarafından penaltı kararı verilmemiştir. Söz konusu pozisyon başta olmak üzere, karşılaşmanın farklı dakikalarında yaşanan hatalı kararlar kulübümüz tarafından detaylı şekilde değerlendirilmiştir.

Tespit edilen hatalı kararlar, dakika dakika gerekçeleriyle birlikte Merkez Hakem Kurulu’na sunulmak üzere, ilgili hakemler hakkında disiplin soruşturması başlatılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli resmî başvurular yapılmıştır.

Kulübümüz, yaşanan olayların aydınlatılması ve sürecin açıklığa kavuşturulması amacıyla konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır."