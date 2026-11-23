Bahis soruşturması sonrası ilk kez maça çıkan Zorbay Küçük'e büyük şok. Disiplin soruşturması talebi
23.11.2026 11:42
Bir yılı aşkın sürenin ardından hakemliğe dönen ve maç yöneten Zorbay Küçük için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapıldı.
Nesine 2. Lig'de oynanan Menemen FK-Şanlıurfaspor karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, müsabaka kendi içinde birçok hikaye barındırdı.
Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında suçsuz olduğu belirlenerek serbest bırakılan hakem Zorbay Küçük, bir yılı aşkın sürenin ardından Menemen FK-Şanlıurfaspor maçını yönetti.
Küçük, karşılaşmadaki kararlarıyla dikkat çekerken Şanlıurfaspor cephesi isyan etti.
Kulüpten yapılan açıklamada hakem Zorbay Küçük hakkında disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvuru yapıldığı duyuruldu.
Şanlıurfaspor'un açıklaması şöyle:
"Menemen Futbol Kulübü – Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasında görev yapan hakemlerin kararlarına ilişkin olarak kulübümüz tarafından gerekli incelemeler yapılmıştır.
Karşılaşmanın 67. dakikasında ceza sahası içerisinde rakip takım futbolcusunun topa eliyle açıkça temas ettiği görülmesine rağmen hakem tarafından penaltı kararı verilmemiştir. Söz konusu pozisyon başta olmak üzere, karşılaşmanın farklı dakikalarında yaşanan hatalı kararlar kulübümüz tarafından detaylı şekilde değerlendirilmiştir.
Tespit edilen hatalı kararlar, dakika dakika gerekçeleriyle birlikte Merkez Hakem Kurulu’na sunulmak üzere, ilgili hakemler hakkında disiplin soruşturması başlatılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli resmî başvurular yapılmıştır.
Kulübümüz, yaşanan olayların aydınlatılması ve sürecin açıklığa kavuşturulması amacıyla konunun sonuna kadar takipçisi olacaktır."