Ballon d'Or ödülleri Londra'da sahiplerini buldu. Harry Kane yılın futbolcusu seçildi
27.10.2026 02:31
Son Güncelleme: 27.10.2026 02:36
Yılın en iyilerine verilen Ballon d'Or ödülleri sahiplerini buldu. Erkeklerde Harry Kane ödülü alırken, kadınlarda Barcelona'nın efsanesi Alexia Putellas 3. kez bu başarıyı elde etti.
İLK KEZ FRANSA DIŞINDA VERİLDİ
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or (Altın Top), 70. yıl dönümünde sahiplerini buldu.
Tarihinde ilk kez Fransa sınırlarının dışına çıkarak İngiltere’nin başkenti Londra’daki tarihi Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen görkemli gecede, erkeklerde yılın futbolcusu Bayern Münih’in İngiliz golcüsü Harry Kane, kadınlarda ise Barcelona'nın yıldızı Alexia Putellas oldu.
HARRY KANE ÖDÜLÜ EVİNDE ALDI
Bayern Münih formasıyla gösterdiği göz kamaştırıcı performansla sezona damga vuran Harry Kane, kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü Londra'da seyircisi önünde havaya kaldırdı.
Bu zaferle birlikte Kane, Sir Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan ve Michael Owen'ın ardından bu ödülü kazanan beşinci İngiliz futbolcu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
İngiliz yıldız, gecede sadece en büyük ödülle yetinmedi; yılın en golcü oyuncusuna verilen Gerd Müller Kupası'nın da sahibi oldu.
ALEXİA PUTELLAS 3. KEZ ZİRVEDE
Kadınlar futbolunda tam anlamıyla bir İspanyol dominasyonu yaşandı. Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Alexia Putellas, kariyerinde 3. kez Ballon d'Or kazanarak kadın futbolundaki eşsiz ambargosunu sürdürdü.
Gecede İspanyol futbolunun yükselişi diğer ödüllere de yansıdı:
Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal, en iyi genç oyuncuya verilen Kopa Kupası'nın sahibi oldu.
Athletic Bilbao ve İspanya Milli Takımı'nın başarılı file bekçisi Unai Simon, yılın kalecisi seçilerek Yashin Kupası'nı uzandı.
İspanya'yı başarıdan başarıya koşturan Luis de la Fuente, yılın teknik direktörüne verilen Johan Cruyff Kupası'nın ilk sahibi oldu.
BUKAYO SAKA'YA ANLAMLI ÖDÜL
Saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşuyla da takdir toplayan Arsenal'ın yıldızı Bukayo Saka, Socrates Ödülü'ne layık görüldü. Saka, Nijerya'daki ihtiyaç sahibi çocukların sağlık ve cerrahi operasyon masraflarını üstlendiği insani yardım projeleriyle bu anlamlı ödülü kucakladı.
EN İYİ TAKIM BİR KEZ DAHA PSG
Yılın en iyi erkek kulübü ödülü ise üst üste ikinci kez Fransız devi Paris Saint-Germain'e gitti.
Bu ödülü de takım kaptanı Ousmane Dembele aldı.
Sakatlığı sebebiyle aynı saatlerde oynanan Lyon maçında PSG forması giyemeyen Dembele ödül töreninde takımını temsil etti.