Ballon d'Or ödülleri Londra'da sahiplerini buldu. Harry Kane yılın futbolcusu seçildi

Bayern Münih formasıyla gösterdiği göz kamaştırıcı performansla sezona damga vuran Harry Kane, kariyerinin ilk Ballon d'Or ödülünü Londra'da seyircisi önünde havaya kaldırdı.



Bu zaferle birlikte Kane, Sir Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan ve Michael Owen'ın ardından bu ödülü kazanan beşinci İngiliz futbolcu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.



İngiliz yıldız, gecede sadece en büyük ödülle yetinmedi; yılın en golcü oyuncusuna verilen Gerd Müller Kupası'nın da sahibi oldu.