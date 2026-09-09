Ballon d’Or ödüllerinde adaylar belli oldu
09.09.2026 00:19
2026 Ballon d’Or ödülünün 30 kişilik erkekler aday listesinde Harry Kane, Erling Haaland ve Lionel Messi yer aldı. Ödülü beş kez kazanan Cristiano Ronaldo ise listeye giremedi.
France Football dergisi, yılın en iyi futbolcularının belirleneceği Ballon d’Or ödüllerinin adaylarını açıkladı. Erkeklerde Kane, Haaland ve Messi’nin yanı sıra Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Lamine Yamal da aday gösterildi.
Al-Nassr ile Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Cristiano Ronaldo ise 30 kişilik listede yer almadı.
KANE'DEN 65 MAÇTA 73 GOL
Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı formalarıyla çıktığı 65 maçta 73 gol atan Harry Kane, sezonun öne çıkan isimlerinden oldu.
Bayern ile Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nı kazanan Kane, İngiltere’nin Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmesine de katkı sağladı.
Erling Haaland, Manchester City ve Norveç formalarıyla 64 maçta 58 gol kaydetti. Ballon d’Or’u sekiz kez kazanan Lionel Messi ise Inter Miami ve Arjantin’de 49 maçta toplam 75 gol ve asist katkısı sağladı. Messi, Arjantin’in Dünya Kupası’nda finale yükselmesinde de rol oynadı.
Kadınlar kategorisinin adayları arasında Barcelona ile dört kupa kazanan Polonyalı Ewa Pajor da bulunuyor.
Barcelona ve İspanya Milli Takımı’ndaki performansının ardından London City Lionesses’a transfer olan Alexia Putellas ile Manchester City’nin Jamaikalı golcüsü Khadija “Bunny” Shaw da listeye girdi.
Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’nda gruptan çıkmasında önemli rol oynayan kaleci Vozinha, en iyi kaleciye verilen Yaşin Ödülü’nün 10 kişilik aday listesine alındı.
Vozinha’nın rakipleri arasında İspanya ile Dünya Kupası’nı kazanan Unai Simon, Arjantinli Emiliano Martinez, Faslı Yassine Bounou ve Senegalli Edouard Mendy bulunuyor.
Bu yıl 70’incisi düzenlenecek Ballon d’Or töreni, 26 Ekim’de ilk kez Londra’da gerçekleştirilecek.
Törenin Londra’da yapılmasıyla, ödülün ilk sahibi İngiliz futbolcu Stanley Matthews’un onurlandırılması amaçlanıyor.