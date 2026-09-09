Ballon d’Or ödüllerinde adaylar belli oldu

Erling Haaland, Manchester City ve Norveç formalarıyla 64 maçta 58 gol kaydetti. Ballon d’Or’u sekiz kez kazanan Lionel Messi ise Inter Miami ve Arjantin’de 49 maçta toplam 75 gol ve asist katkısı sağladı. Messi, Arjantin’in Dünya Kupası’nda finale yükselmesinde de rol oynadı.