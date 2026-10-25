Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler, Lamine Yamal'a karşı
25.10.2026 09:34
Dünyanın gözü, İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanacak olan Barcelona-Real Madrid maçına çevrildi. El Clasico olarak bilinen maçın saati, hangi kanalda olduğu ve muhtemel 11'leri merak ediliyor.
Dünya futbolunda nefesler tutuldu ve Barcelona-Real Madrid maçı için geri sayıma geçildi. El Clasico adıyla bilinen dev derbi, İspanya La Liga'nın 10. haftasında futbolseverlerin huzuruna çıkacak.
İki takım için de büyük önem arz eden maçın saati, yayıncısı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu.
EL CLASICO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona-Real Madrid maçı, 25 Ekim Pazar günü (Bugün) TSİ 23.00'te oynanacak.
Spotify Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak olan dev müsabakayı Martínez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez Munuera yapacak.
Mücadelenin VAR hakemi ise Javier Iglesias Villanueva olacak.
BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek olan maç, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, son dönemdeki performansıyla göz kamaştırıyor.
Oynadığı son 3 maçta 2 gol - 2 asistlik bir performans sergileyen Güler'in El Clasico'da sahaya ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Arda Güler'i sağ kanat olarak tercih etmesi bekleniyor.
ARDA GÜLER, LAMINE YAMAL'A KARŞI
Barcelona-Real Madrid maçı, iki devi karşı karşıya getirmesinin yanı sıra dünya futbolunun iki önemli yıldızının da kozlarını paylaştığı bir mücadeleye sahne olacak.
Barcelona formasıyla sergilediği performansın ardından Ballon d'Or'a aday gösterilen Lamine Yamal, Real Madrid'in gelecekteki en büyük yıldızı olacak olan Arda Güler'e karşı sahada olacak.
Futbolseverler, El Clasico'nun yanı sıra bu ikilinin de rekabetine şahitlik edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Gordon, Fermin, Raphinha.
Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Valverde, Diomande, Mbappe.