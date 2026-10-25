Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler, Lamine Yamal'a karşı

Barcelona-Real Madrid maçı, iki devi karşı karşıya getirmesinin yanı sıra dünya futbolunun iki önemli yıldızının da kozlarını paylaştığı bir mücadeleye sahne olacak.

Barcelona formasıyla sergilediği performansın ardından Ballon d'Or'a aday gösterilen Lamine Yamal, Real Madrid'in gelecekteki en büyük yıldızı olacak olan Arda Güler'e karşı sahada olacak.

Futbolseverler, El Clasico'nun yanı sıra bu ikilinin de rekabetine şahitlik edecek.