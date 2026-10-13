Barcelona'dan Türkiye paylaşımları. "Merhaba İstanbul"
13.10.2026 16:14
Son Güncelleme: 13.10.2026 16:15
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacak Barcelona'nın sosyal medya hesabından Türkiye paylaşımları yapıldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında evinde Barcelona'yı konuk edecek.
22.00'da başlayacak mücadele öncesi İspanyol devinden dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.
İlk paylaşımda 'Hey, Istanbul. We've arrived.' ('Selam İstanbul, geldik!') ifadeleri yer aldı.
Daha sonra ise İstanbul'un tarihi yerlerinden kareler yayınlandı.
Barcelona resmi hesaplarında yer verilen paylaşımlarda Sultanahmet Camii ve Türk bayrakları yer aldı.
İspanyol ekibinin kadrosunda, Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
Teknik direktör Hansi Flick, 22 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:
Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim.
LaLiga'da sezona 8'de 8 yaparak başlayan Barcelona, "Devler Ligi"ndeki ilk maçında da Feyenoord'u 5-1 mağlup etmişti.
AVRUPA'DA 342. KEZ SAHNE ALACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.
Avrupa serüvenine 1956-57 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 114 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 341 maçta boy gösterdi.
Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 121'inden galibiyetle ayrılırken 130 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 10 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.
RAMS PARK'TA 31. ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI
Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 31. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nin 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında Portekiz ekibi Braga'ya 2-0 kaybedilen maçla başlayan süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta 10'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom", söz konusu maçlarda 40 kez rakip fileleri havalandırırken 46 gol yedi.
MAÇ ÖNCESİ ATMOSFER VURGUSU
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın konuk olacakları Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve buna uygun oynadığını söyledi.
Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere değinen Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi burada oluşturuluyor. Burada inanılmaz yüksek seviyede bir atmosfer var. Bazı anlarda buradaki ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray kendisini çok geliştirdi. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Takım halinde oynamalı, özellikle savunma anlamında birlikte hareket etmeliyiz." diye konuştu.