Barcelona'dan Türkiye paylaşımları. "Merhaba İstanbul"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın konuk olacakları Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve buna uygun oynadığını söyledi.

Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere değinen Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi burada oluşturuluyor. Burada inanılmaz yüksek seviyede bir atmosfer var. Bazı anlarda buradaki ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray kendisini çok geliştirdi. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Takım halinde oynamalı, özellikle savunma anlamında birlikte hareket etmeliyiz." diye konuştu.