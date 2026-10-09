Barcelona'nın yıldızından kötü haber, Galatasaray maçında oynamayacak

Flick, “Raphinha, Getafe ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.” ifadelerini kullandı.

Flick sözlerini şöyle sürdürdü:



""Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek."