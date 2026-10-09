Barcelona'nın yıldızından kötü haber, Galatasaray maçında oynamayacak
09.10.2026 14:33
Barcelona 70 milyon euroluk yıldızının Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Raphinha’nın Galatasaray karşılaşmasındaki akıbeti belli oldu.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Raphinha'nın Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Flick, “Raphinha, Getafe ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.” ifadelerini kullandı.
Flick sözlerini şöyle sürdürdü:
""Bu bir sakatlık değil, ama dikkatli olmalıyız çünkü geçen yıl üç sakatlık yaşadı ve bundan korunmak gerek."
Raphinha, Brezilya Milli Takım'da sakatlanmış ve kadrodan çıkarılmıştı.
Raphinha'nın güncel piyasa değeri 70 milyon euro.
29 yaşındaki futbolcu, kariyerine Brezilya ekibi Avai'de başlamış sonra kariyerini Portekiz takımları Vitoria ile Sporting'de sürdürmüştü.
2019 yılında Sporting'de Rennes'e geçen yıldız futbolcu sonrası Leeds forması gymişti.
2022 yılında ise İngiltere'den Barcelona'ya 58 milyon euro bonservis transfer olmuştu.
MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray-Barcelona maçı 13 Ekim Salı günü RAMS Park’ta oynanacak.
Şampiyonar Ligi mücadelesi saat 22.00'da oynanacak.