Barcelona'ya PSG ve Real Madrid maçları öncesi çifte şok

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain deplasmanının ardından El Clasico'da Real Madrid ile karşılaşacak olan Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta bu süreci "Barcelona'nın büyük haftası" olarak nitelendirdi.

Ve Barcelona bu kritik maçlar öncesi iki önemli darbe aldı. Fransız sağ bek Jules Kounde ve stoper Eric Garcia'nın 5-2 kazanılan Real Betis maçında sakatlanmaları teknik direktör Hansi Flick'in elini daralttı.