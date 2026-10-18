Barcelona'ya PSG ve Real Madrid maçları öncesi çifte şok
18.10.2026 20:06
La Liga'daki Real Betis maçında sağ bek Jules Kounde ve stoper Eric Garcia'nın sakatlanmaları zorlu maçlar öncesi teknik direktör Hansi Flick'i kadro sıkıntısına soktu.
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain deplasmanının ardından El Clasico'da Real Madrid ile karşılaşacak olan Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta bu süreci "Barcelona'nın büyük haftası" olarak nitelendirdi.
Ve Barcelona bu kritik maçlar öncesi iki önemli darbe aldı. Fransız sağ bek Jules Kounde ve stoper Eric Garcia'nın 5-2 kazanılan Real Betis maçında sakatlanmaları teknik direktör Hansi Flick'in elini daralttı.
ERIC GARCIA 3-4 HAFTA YOK
Barcelona, Real Betis karşısında ikinci yarıda Gerard Martín'in yerine oyuna giren Eric Garcia'nın sağ uyluğunun ön düz kasında yırtık olduğunu doğruladı. Oyuncunun iyileşme süresinin 3 ila 4 hafta arasında süreceği belirtildi.
Böylece Katalan savunmacı yalnızca Paris Saint-Germain maçını değil, Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico'yu da kaçıracak. Bu durum, sezonun önemli bir döneminde Flick'in savunma alternatifleri için yeni bir darbe anlamına geliyor.
KOUNDE PSG'YE YOK EL CLASİCO'DA DA ŞÜPHELİ
Jules Kounde ise Real Betis maçını ağrılarla tamamladı. Maç sonrası yapılan tetkikler, Fransız oyuncunun sol ayak bileğinde burkulma olduğunu ortaya koydu.
Kounde'nin Paris Saint-Germain maçında forma giyemeyeceği kesinleşti; El Clasico'daki durumu ise henüz netleşmedi. Oyuncunun sahalara dönüş tarihi, önümüzdeki günlerde durumunun ne kadar iyiye gideceğine bağlı olacak.