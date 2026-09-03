Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 4. hafta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, Başakşehir karşısında da 3 puan almak ve liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?