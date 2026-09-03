Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 4. hafta
03.09.2026 12:25
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'le deplasmanda kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, zirvedeki yerini korumak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, Başakşehir karşısında da 3 puan almak ve liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY HAFTAYA LİDER GİRDİ
Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Erzurumspor FK'yi 4-0, Göztepe'yi de 3-2 yendi. İlk 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray, averajla haftaya lider girdi.
Başakşehir ise 3 maçta topladığı 4 puanla ligde 9. sırada yer aldı.
GÖZLER LEAO'DA OLACAK
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Rafael Leao ve milli oyuncu Deniz Gül, sarı-kırmızılı ekipteki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.
İtalya ekibi Milan'dan 38 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Leao, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Galatasaray'daki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.
Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Porto'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Deniz Gül de Buruk'un görev vermesi halinde yarın Galatasaray formasını ilk kez giyecek.
Öte yandan takıma dün katılan yeni transfer Fransız savunma oyuncusu El Chadaille Bitshiabu'nun yarın oynaması beklenmiyor.