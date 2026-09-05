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Başakşehir maçına devam edememişti, Galatasaray Osimhen'in son durumunu açıkladı

05.09.2026 12:23

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanında sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.

Başakşehir maçına devam edememişti, Galatasaray Osimhen'in son durumunu açıkladı
IHA

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 3-2'lik zaferle ayrılmıştı.

Başakşehir maçına devam edememişti, Galatasaray Osimhen'in son durumunu açıkladı 1
Anadolu Ajansı

Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Victor Osimhen, 32. dakikada sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı.

Başakşehir maçına devam edememişti, Galatasaray Osimhen'in son durumunu açıkladı 2
IHA

Kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı yıldızın tedavisine başlandığı ve MR dahil ileri tetkiklerinin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Başakşehir maçına devam edememişti, Galatasaray Osimhen'in son durumunu açıkladı 3
IHA

Galatasaray'ın bildirisinde şöyle denildi:

 

"Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.

Başakşehir maçına devam edememişti, Galatasaray Osimhen'in son durumunu açıkladı 4
Anadolu Ajansı

Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır. 

 

Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Başakşehir maçına devam edememişti, Galatasaray Osimhen'in son durumunu açıkladı 5
IHA

Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır.

 

Galatasaray SK Sağlık Kurulu Başkanı

Dr. Yener İnce"