Başakşehir maçına devam edememişti, Galatasaray Osimhen'in son durumunu açıkladı
05.09.2026 12:23
Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanında sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 3-2'lik zaferle ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan ve 1 gol atan Victor Osimhen, 32. dakikada sakatlanarak yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı yıldızın tedavisine başlandığı ve MR dahil ileri tetkiklerinin tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
Galatasaray'ın bildirisinde şöyle denildi:
"Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında dün oynanan Başakşehir FK karşılaşmasında sağ adduktor (kasık) kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır.
Antrenmanda sağ diz arka bölgesine darbe alan futbolcumuz Wilfried Singo’nun sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi’nde MR dahil ileri tetkikleri yapılmıştır.
Yapılan kontroller sonucunda futbolcumuzun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Her üç oyuncunun da teşhis ve tedavileri sağlık ekibimiz tarafından titizlikle planlanmıştır.
Galatasaray SK Sağlık Kurulu Başkanı
Dr. Yener İnce"