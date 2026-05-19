Başkan kapıları kapattı. İlk isim ortaya çıktı
19.05.2026 09:16
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Sergen Yalçın, görevinden ayrıldı. Şenol Güneş'e kapıların kapandığı Beşiktaş'ta Arda Turan ismi öne çıktı.
Beşiktaş yeni sezona Sergen Yalçın'sız başlayacak.
Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın, görevinden ayrıldı.
Yalçın ile yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük için aklında Şenol Güneş'in olmadığını açıkladı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler gelecek yeni hocaya çevrildi.
Siyah beyazlıların yerli teknik direktör tercihinde ilk görüşmenin Arda Turan ile yapılacağı öğrenildi.
İLK TEMAS ARDA'YLA
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş önce Arda Turan ile görüşme sağlayacak.
Özellikle Başkan Adalı’nın Arda Turan ismine sıcak baktığı ve genç teknik adamı takımın başında görmek istediği öne sürüldü.
Turan, Shakhtar Donetsk ile ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
Siyah beyazlıların yabancı adayları arasında ise; Ange Postecoglou, Oliver Glasner ve Razvan Lucescu bulunuyor.
Ligin dördüncü haftasında Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş, sezonu Galatasaray'ın 17 puan gerisinde dördüncü basamakta tamamlamıştı.
Siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nda da evinde Konyaspor'a yenilerek yarı finalde elenmişti.