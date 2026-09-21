Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor
21.09.2026 14:44
Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kozlarını paylaşacak.
Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 22 Eylül Salı günü Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele 20.00'den itibaren naklen yayınlanacak.
Geçen sezonu lig ve kupa şampiyonu olarak Fenerbahçe Tarfin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.
Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.
Beşiktaş ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.
Siyah-Beyazlılar, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Kupa için düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “Fenerbahçe olarak heyecanlıyız. Sezona hızlı bir giriş yapacağız. Yaklaşık 1 aydır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yarınki karşılaşma bizim için çok özel olacak” ifadesini kullandı.
Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic de “Beşiktaş olarak üst üste ikinci yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde mücadele edecek olmaktan gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Bu ülke için bu mücadelenin ne kadar önemli ve prestijli olduğunun farkındayız. Bu Beşiktaş olarak ne kadar iyi bir iş çıkarttığımızın da göstergesi. Bu karşılaşmayı oynamak geçen sezonki performansımızın ödüllendirilmesi anlamına geliyor” dedi.
Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu sezona kupa ile başlamak istediklerini söyleyerek, “Final oynadığımız her takım önemli ama bir derbi karşılaşması olduğu zaman oyuncular için çok daha keyifli oluyor. Gerçek final havası yaratıyor. Beşiktaş’ın göstermiş olduğu performans çok değerli. Biz de onlarla oynamaktan keyif alıyoruz. Bir derbinin final olması her zaman güzeldir” dedi.
Beşiktaş Kaptanı Conor Morgan, “Bizim takımımıza pek çok yeni oyuncu eklendi. Yarınki atmosferde hoş geldin demiş olacağız onlara. EuroLeague’in yeni takımı olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Karşımızda saygı duyduğumuz, son 10 yılın en önemli takımlardan bir tanesi var” sözlerini kullandı.