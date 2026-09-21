Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Kupa için düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, “Fenerbahçe olarak heyecanlıyız. Sezona hızlı bir giriş yapacağız. Yaklaşık 1 aydır hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yarınki karşılaşma bizim için çok özel olacak” ifadesini kullandı.

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic de “Beşiktaş olarak üst üste ikinci yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde mücadele edecek olmaktan gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Bu ülke için bu mücadelenin ne kadar önemli ve prestijli olduğunun farkındayız. Bu Beşiktaş olarak ne kadar iyi bir iş çıkarttığımızın da göstergesi. Bu karşılaşmayı oynamak geçen sezonki performansımızın ödüllendirilmesi anlamına geliyor” dedi.