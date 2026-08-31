Basketbolda devrim gibi karar. 3 sayılık smaçlar, 4 sayılık şutlar

Test edilmesi planlanan değişikliklerden biri de oyunculara özel molalar. Topa sahip olan bir oyuncunun yalnızca sahadaki takım arkadaşlarının dahil olduğu 30 saniyelik bir mola almasına izin verilecek değişikliğe göre bu molaya antrenörler ve kenardaki oyuncular katılamayacak.