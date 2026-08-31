Basketbolda devrim gibi karar. 3 sayılık smaçlar, 4 sayılık şutlar
31.08.2026 12:47
Basketbolda bilinen kuralların aksine oyuna farklı bir soluk getirme amacıyla yeni kural düzenlemesi gelebilir.
Avustralya Basketbol Ligi (NBL) yönetiminin yeni taraftar çekebilmek ve ligdeki heyecanı artırmak amacıyla test etmeyi planladığı kurallar, FIBA'nın onayına sunuldu.
3 SAYILIK SMAÇLAR, DÖRT SAYILIK ŞUTLAR
Avustralya basınında yer alan haberlere göre bir smacın iki yerine üç sayıyla, orta sahadan atılan başarılı bir şutun dört sayıyla değerlendirilmesinin yer aldığı bir dizi kural değişikliğinden oluşan teklif, önce Avustralya Basketbol Federasyonu, ardından da basketbolun çatı kuruluşu FIBA'nın onayına gönderildi.
OYUNCULARA ÖZEL MOLALAR
Test edilmesi planlanan değişikliklerden biri de oyunculara özel molalar. Topa sahip olan bir oyuncunun yalnızca sahadaki takım arkadaşlarının dahil olduğu 30 saniyelik bir mola almasına izin verilecek değişikliğe göre bu molaya antrenörler ve kenardaki oyuncular katılamayacak.