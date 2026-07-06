Başpehlivan Erkan Taş: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim

Ziyaretin ardından konuşan başpehlivan Erkan Taş, “Şükürler olsun, bu saha minik boyundan başpehlivanlık boyuna kadar geldik. Her yıl mücadelemizi sonuna kadar verdik. Alnımızın terinin son damlasına kadar yağlı güreşin olimpiyatı tarihi Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerinde Sarayiçi'nde Kırkpınar başpehlivanı olmak bana nasip oldu." diyerek sözlerine şunları ekledi:

“O günlerin hayalini hep kuruyorduk. Hep bunun için çalıştık. Hep bunun için mücadele ettik. Şükürler olsun alnımız ak bir şekilde çıktık. Bu başarı bize nasip oldu. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şu an gerçekten bu duyguyu tarif etmek çok zor. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Şükürler olsun diyorum tekrardan. Beni seven, destekleyen yağlı güreş seyircilerimize, Antalyalı destekçilerimize, Sinoplu hemşehrilerime, hepsine çok selamlarımı söylüyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar olmazlarsa bizler de olmayız. Hepsine çok teşekkür ediyorum.”