Galatasaray'da Batrakov bu kez de transfer yapıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Amedspor'u 4-3 mağlup ederek milli araya hem moralli hem de liderlik koltuğunda giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılarda transfer olduğu günden bu yana golleri, asistleri ve performansıyla beğeni toplayan Aleksey Batrakov, Amedspor maçında da fileleri iki kez sarsmıştı.

Rus yıldız iyi oyununun yanında bu kez de transfere el attı...