Galatasaray'da Batrakov bu kez de transfer yapıyor
12.11.2026 08:41
Son Güncelleme: 12.11.2026 08:55
Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansıyla dikkat çeken Aleksey Batrakov, gollerinin yanı sıra bu kez de transfer çalışmalarına destek çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Amedspor'u 4-3 mağlup ederek milli araya hem moralli hem de liderlik koltuğunda giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda transfer olduğu günden bu yana golleri, asistleri ve performansıyla beğeni toplayan Aleksey Batrakov, Amedspor maçında da fileleri iki kez sarsmıştı.
Rus yıldız iyi oyununun yanında bu kez de transfere el attı...
HEDEFTE KISLYAK VAR
Ara transfer dönemi çalışmalarına start veren sarı-kırmızılılar, gündemine CSKA Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ı aldı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da takibe aldığı öne sürülen Rus futbolcu için Galatasaray'ın rakiplerinden bir adım önde olduğu iddia edildi.
Fanatik'e göre Galatasaray'da forma giyen Batrakov da vatandaşı ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Kislyak ile "Parçalı" formayı giymesi için konuştu.
Galatasaray'ın genç futbolcuyu 20-25 milyon euro seviyesinde bir bonservisle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon CSKA formasıyla çıktığı 18 maçta 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
TRANSFER İÇİN KONUŞMUŞTU
Rusya Ligi'nin 12. haftasında CSKA'nın Spartak'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Kislyak, "Türkiye'den transfer teklifleri olduğu ve hatta yolu yarıladıkları yazıldı, okudun mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Okudum. (Gülerek) Bununla ilgili her gün bana yazıyorlar. Üç kulüp beni istiyormuş; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş."
Kislyak daha sonra "Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir teklif gelirse bunu değerlendirir misiniz?" sorusunu ise "Evet, CSKA ve ben kesinlikle gelen her teklifi değerlendireceğiz." diye cevaplamıştı.
KISLYAK'IN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Rusya'da Chertanovo altyapısında başlayan Kislyak, 2020'nin ocak ayında CSKA altyapısına transfer oldu.
Yaklaşık 4 yıl boyunca CSKA'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Kislyak, 2024'ün ocak ayında A Takım'a yükseldi.
CSKA Moskova formasıyla 99 maça çıkan Kislyak, 13 gol - 12 asistlik bir skor katkısı sağladı.
Rusya Milli Takımı'nın da formasını terleten genç futbolcu, şu ana kadar 13 maça çıktı ve 2 gol attı.
Kislyak, 2024'ün ocak ayında 250 bin euro olarak gösterilen piyasa değerini 25 milyon euro'ya kadar yükseltmeyi başardı.