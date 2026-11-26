Batrakov, Mbappe ile yarışıyor
26.11.2026 12:10
Galatasaray'ın yükselen performansıyla gündemde olan yıldızı Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 5. haftasında 9 maç oynandı.
Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Vedat Muric'in golüyle 1-0 yendi.
Paris Saint-Germain (PSG) ile Roma 2-2 berabere kaldı. PSG'nin gollerini Illia Zabarnyi ve Ousmane Dembele (penaltıdan), Roma'nın gollerini ise Mario Hermoso ve Donyell Malen (penaltıdan) attı.
Bol gollü geçen haftada gol krallığı yarışı da güncellendi. Galatasaray'ın yıldızı listeye damga vurmayı sürdürdü.
GOL KRALLIĞI YARIŞINDA SON DURUM
10- Ermedin Demirovic | Stuttgart | 4 gol
9- Ousmane Dembele | PSG | 4 gol
8- Harry Kane | Bayern Münih | 4 gol
7- Aleksey Batrakov | Galatasaray | 4 gol
6- Nicolo Tresoldi | Club Brugge | 5 gol
5- Erling Haaland | Manchester City | 5 gol
4- Donyell Malen | Roma | 5 gol
3- Luis Suarez | Sporting | 6 gol
2- Anastasios Douvikas | Como | 6 gol
1- Kylian Mbappe | Real Madrid | 6 gol
TAKIMLARDA MADRİD ZİRVEDE TÜRK TAKIMLARI ZORLUYOR
Ligde 5. haftanın ardından İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 puanla zirvede yer aldı.
Madrid ekibinin ardından 13 puanlı PSG, 12'şer puanlı Como, Barcelona, Liverpool ve Real Betis sıralandı.
Galatasaray'ın 9 puanla 14. sırayı elde ettiği ligde Fenerbahçe ise 8 puanla 16. basamakta yer aldı.