UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 5. haftasında 9 maç oynandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Vedat Muric'in golüyle 1-0 yendi.

Paris Saint-Germain (PSG) ile Roma 2-2 berabere kaldı. PSG'nin gollerini Illia Zabarnyi ve Ousmane Dembele (penaltıdan), Roma'nın gollerini ise Mario Hermoso ve Donyell Malen (penaltıdan) attı.

Bol gollü geçen haftada gol krallığı yarışı da güncellendi. Galatasaray'ın yıldızı listeye damga vurmayı sürdürdü.