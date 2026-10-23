Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany idmanda bayıldı
23.10.2026 21:13
Bayern Münih'in Teknik Direktörü Vincent Kompany tesislerde rahatsızlanınca hava ambulansı geldi. Münih'te bir hastaneye kaldırılan Belçikalı teknik adamın durumu şu anda stabil.
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, bugün rezerv takımın idmanını izlerken baygınlık geçirdi.
Bild ve Sky Sports Almanya'nın haberlerine göre olay üzerine Bayern Münih'in tesislerine ambulans helikopter geldi. Ancak Belçikalı teknik adamın doktor eşliğinde kara yoluyla Münih'te bir hastaneye nakledildiği belirtildi. Alman basını Kompany'nin durumunun şu anda stabil olduğunu ve doktor kontrolunda tutulduğunu yazdı.
BÜTÜN İŞLERİ YARDIMCILARI YÜRÜTECEK
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kompany'nin rezerv takımının çalışmasını izlediği sırada rahatsızlandığı belirtilerek, "Kompany şu anda hastanede kapsamlı bir muayeneden geçmektedir ve tıbbi bakım altında kalmaya devam edecektir. Şimdilik tüm antrenman ve maçla ilgili operasyonları kendi teknik ekibi yönetecektir." denildi.
Bayern'in Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl de, “Vincent Kompany’nin sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Bayern olarak onun hızla iyileşmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie gerekli tüm tıbbi bakımı ve desteği alıyor ve kendisine ihtiyaç duyduğu kadar zaman tanınacak." dedi.
SAĞLIĞI İLE İLGİLİ İDDİALAR DİKKAT ÇEKİCİ
Alman basınında ise Vincent Kompany'nin sağlık durumunun kötüleşmesi hakkında ise
şu 3 iddia yer aldı:
Şiddetli Viral Enfeksiyon: Kompany, geçen haftadan beri bacaklarında şiddetli ağrıya neden olan ve hareket kabiliyetini engelleyen ağır bir virüsle mücadele ediyordu.
Tetiklenen Eski Yara Dokusu: Enfeksiyonun, kalçasındaki eski bir yara dokusu sakatlığına bağlı olarak ciddi bir rahatsızlığı ve komplikasyonları tetiklediği bildirildi.
Aşırı Zorlama: Kompany, hafta başında da antrenmanları kaçırmış ancak Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı maçta kulübedeki yerine dönmek için kendisini zorlamıştı. Kompany, o maçın ardından, kendini iyi hissetmemesine rağmen vücudunu dinlemediğini ve kendisini çok fazla zorladığını kamuoyuna itiraf etmişti.
Bayern Münih, pazar günü SC Freiburg'a karşı oynanacak Bundesliga mücadelesinde kulübede kimin olacağına dair bir açıklama yapmadı.
Ancak Max Eberl'in açıklamaları Kompany'nin dönüşünün uzun süre alacağı şeklinde yorumlandı.