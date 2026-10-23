Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany idmanda bayıldı

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kompany'nin rezerv takımının çalışmasını izlediği sırada rahatsızlandığı belirtilerek, "Kompany şu anda hastanede kapsamlı bir muayeneden geçmektedir ve tıbbi bakım altında kalmaya devam edecektir. Şimdilik tüm antrenman ve maçla ilgili operasyonları kendi teknik ekibi yönetecektir." denildi.



Bayern'in Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl de, “Vincent Kompany’nin sağlığı bizim en büyük önceliğimizdir. Bayern olarak onun hızla iyileşmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Vinnie gerekli tüm tıbbi bakımı ve desteği alıyor ve kendisine ihtiyaç duyduğu kadar zaman tanınacak." dedi.