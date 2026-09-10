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Beklenen gün geldi, 18 yıllık özlem bitiyor

10.09.2026 10:48

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe Devler Ligi'nde sahneye çıkıyor. Sarı lacivertliler sezonun ilk maçta Roma'yı Kadıköy'de ağırlayacak.

Beklenen gün geldi, 18 yıllık özlem bitiyor
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyon Ligi'ne dönüyor.

 

En son 2008 yılında devler ligi sahnesinde olan Fenerbahçe saat 19.45'te Kadıköy'de Roma'yı ağırlayacak.

Beklenen gün geldi, 18 yıllık özlem bitiyor 1
Anadolu Ajansı

Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ve cezalı olan Guendouzi kadroda yok.

 

Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına güvendiğini vurgulayarak farklı bir kurguyla sahada olacaklarını söyledi.

Beklenen gün geldi, 18 yıllık özlem bitiyor 2
Anadolu Ajansı

Chobani Stadyumu'nda oynanacak maçta İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak.

 

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NTV

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Fenerbahçe'nin sahaya Ederson; Mert, Skriniar, Ake, Brown; Kante, İsmail; Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriqi.

 

Beklenen gün geldi, 18 yıllık özlem bitiyor 4
Reuters

Serie A'ya 3'te 3 ile başlayan Roma, rakiplerine 10 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.