Belarus tenisçi Sabalenka, Ukrayna'ya yönelik küfürlü sözleri için geri adım attı

WTA Finallerinde cuma günü Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'ya 2-1 yenildiği maç sırasında kameralara takılan görüntüsünde Ukraynalılar'a küfür ettiği belirlenen Belarus tenisçi Arina Sabalenka Instagram hesabından yaptığı açıklamada hem özür diledi, hem de kendini savundu.

Sabalenka açıklamasında, "Yorumum Elina'ya yönelik değildi. Hatalarıma agresif bir şekilde tezahürat yapan küçük bir seyirci grubuna sinirlendim ve o anın duygusallığıyla tepki verdim" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

“Yine de öfkemi farklı şekilde kontrol etmeliydim ve kırdığım herkesten özür dilerim. Elina harika bir maç çıkardı, turnuvanın geri kalanında ona en iyi dileklerimi sunuyorum.”