Belarus tenisçi Sabalenka, Ukrayna'ya yönelik küfürlü sözleri için geri adım attı
15.11.2026 18:46
Son Güncelleme: 15.11.2026 19:10
Arina Sabalenka WTA finallerinde Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'ya yenildiği maçta kameralara takılan ve dudak okuma yöntemi ile küfür olduğu tespit edilen sözleri için özür diledi.
WTA Finallerinde cuma günü Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'ya 2-1 yenildiği maç sırasında kameralara takılan görüntüsünde Ukraynalılar'a küfür ettiği belirlenen Belarus tenisçi Arina Sabalenka Instagram hesabından yaptığı açıklamada hem özür diledi, hem de kendini savundu.
Sabalenka açıklamasında, "Yorumum Elina'ya yönelik değildi. Hatalarıma agresif bir şekilde tezahürat yapan küçük bir seyirci grubuna sinirlendim ve o anın duygusallığıyla tepki verdim" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
“Yine de öfkemi farklı şekilde kontrol etmeliydim ve kırdığım herkesten özür dilerim. Elina harika bir maç çıkardı, turnuvanın geri kalanında ona en iyi dileklerimi sunuyorum.”
UKRAYNALILAR, RUS TENİSÇİLERİN ELİNİ SIKMIYOR
Özre yanıt veren Svitolina ise tribünlerdeki Ukraynalı taraftarların varlığını kabul ederek aralarındaki maçlara saygı gösterilmesini umduğunu belirtti.
Gazetecilere "Sadece aramızdaki maçlara saygı duyulmasını umuyorum" diyen Svitolina, daha önce Ukrayna'daki savaşla ilgili düşmanca yorumlara maruz kaldığını da sözlerine ekledi.
Svitolina, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rus ve Belaruslu oyuncularla el sıkışmayı reddediyor; bu tutum diğer Ukraynalı tenisçiler tarafından da sürdürülüyor.
KORTTA NE OLMUŞTU?
Sabalenka, Svitolina'ya 2-1 mağlup olduğu maç sırasında sinirlenerek Rusça küfürlü ifadeler kullanmış ve sosyal medyadaki dudak okuma iddialarına göre "Bu lanet olası Ukraynalılar" ("Those f***ing Ukrainians") veya rakibini kastederek ağır bir hakaret sarf ettiği öne sürülmüştü.