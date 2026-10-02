Belçika-Türkiye maçı saat kaçta, milli maç hangi kanalda?

Milli Takım, bu akşam Belçika deplasmanında üç puan arayacak. Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynadığı ilk maçta Fransa'ya ardından İtalya'ya mağup olan Türkiye, Belçika karşısında kazanmak istiyor. Peki Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?