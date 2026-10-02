Belçika-Türkiye maçı saat kaçta, milli maç hangi kanalda?
02.10.2026 10:28
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde Belçika-Türkiye maçı canlı yayın bilgileri belli oldu.
Milli Takım, bu akşam Belçika deplasmanında üç puan arayacak. Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Gruplarda oynadığı ilk maçta Fransa'ya ardından İtalya'ya mağup olan Türkiye, Belçika karşısında kazanmak istiyor. Peki Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslara A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında bugün Belçika iler karşı karşıya gelecek.
Milli maç, Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak.
Belçika-Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM İLK PUAN İÇİN SAHADA
A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa, 6 puanla lider durumda. Belçika ve İtalya'nın ise 3'er puanı bulunuyor. Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.
Milliler, gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile mücadele edecek.
MİLLİ TAKIM ADAY KADRO
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)