Belözoğlu: Hakem sınıfta kaldı. Beşiktaş'a 2, bize 1 kırmızı çıkmalıydı
01.11.2026 22:57
Son Güncelleme: 01.11.2026 22:57
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Maçın hakemi sınıfta kaldı. Beşiktaş'a 2 kırmızı vermedi. Bizden de Adem'i atmalıydı. Amed maçından sonra hakemler yüzünden 2 puan daha kaybettik." dedi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, skora etki eden hatalara rağmen oyuncularının vazgeçmediğini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Bugün ligin en iyi takımlarından birine karşı değerli bir mücadele verdik. Beşiktaş rotasyonları güçlü olan bir takım. Onlara karşılık verdik. İki kırmızı kart verilmemesine rağmen oyuna ortaktık. Girdiğimiz pozisyonlar Beşiktaş'tan daha netti. Oyun anlamında üstün bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. 35 dakika baskın olduğumuz bir süreç var. Öne geçirecek pozisyonlar da yakaladık. Üzgün olduğumuz bir maç." diye konuştu.
"ATTIĞIMIZ GOL NEDEN VERİLMEDİ BİLMİYORUM"
Maçın hakemi Reşat Nuri Coşkunses'i eleştiren Belözoğlu, "Bugün net 2 kırmızı kart vardı. İkinci yarıda da bizim oyuncumuzun kırmızı kartı var. Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı. 40. dakikada kırmızı kartlar gösterilse farklı şeyler konuşabilirdik. Oyuncuların hakkını korumak için bu hakem gündemini oluşturmak lazım. Hakemler bence bu maçların kalitesine uygun davranmıyorlar. Oyunun gidişatını yakalayamıyorlar. Kötü bir hakem vardı. Attığımız gol neden verilmedi bilmiyorum. Skoru etkileyen bir performans vardı." yorumunu yaptı.
"FENERBAHÇE'DE GÖREVE TALİP OLUNMAZ"
Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." ifadelerini kullandı.