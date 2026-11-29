Oyundan çıkarken tribünlerin tepki gösterdiği Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelerek meydan okuduğunu dile getiren Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe oynaması en keyifli ama en zor camia. Aynı yollardan geçen birisiyim. Elimden geldiğince onu motive etmeye çalışıyorum. Bitirici bir oyuncu. Geçen sene bunu başardı. Camiadan ricam, bazen beklentiler gerçekleşmeyince yaşanan kırgınlıkları, oyuncunun da taraftarın da anlaması gerekiyor. Kerem bu desteği hak ediyor. Benim için oyuncu değerlendirmede ilk sırada özveri yatıyor ve Kerem'de bu özveri var.

Kerem'in durumunun problemmiş gibi algılanmasını doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'ye bazen şampiyonluklar yetmez. Taraftarın ne istediğini iyi bilmek gerekiyor. Mücadeleden vazgeçmeyen yapıyı görünce sonuna kadar oyuncusunun yanında durduğunu gördüm. Ben de burada her sene şampiyonluk yaşamadım ama taraftar beni çok sevdi. Fenerbahçe'nin içinde olmak baskı gerektirir."