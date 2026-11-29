Belözoğlu skordan memnun. "Kazanarak ilerlemeye ihtiyacımız var"
29.11.2026 22:01
Son Güncelleme: 29.11.2026 22:42
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Erzurumspor galibiyeti için "Kazanmak önemli" derken, Kerem Aktürkoğlu'na da sahip çıktı.
"SÜPER LİG'DE KAZANMAK KOLAY DEĞİL"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, beIN SPORTS'a konuştu.
Galibiyetin önemine değinen Belözoğlu, "Kazanmak önemli. Geldiğimiz günden beri gördüğümüz bazı durumlar var. Değişmesini istediğimiz ve değişen şeyler var. Böyle karşıt planların yüksek olduğu bir maçta kazanmak önemli. Üç gün önce de bir maç oynadık. Her takımın bir planı var. Bu ligde kazanmak kolay değil. Serkan Hoca, Erzurumspor'da iyi iş çıkarıyor. Dünyanın en organize takımları bile beşli savunmaya karşı çözüm bulmakta zorlanıyor. İlk yarıda golü bulabilseydik maç daha erken açılabilirdi. İlk 20-25 dakikada gol gelmeyince oyunumuz hantallaştı." dedi.
"GOLÜ ERKEN BULSAK DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"
“İlk yarıda rakiplerine pozisyon vermediklerini belirten genç teknik adam, ikinci yarıda buldukları golün ardından oyunun rahatladığını söyledi. Belözoğlu, ”İkinci yarıda golü bulunca oyun genişledi. Beklerimizi içeride konumlandırdık ve ardından gol geldi." şeklinde konuştu. Takımının gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Mutlu olduğum noktalar fazla, gelişmesini beklediğim yerler de var. Oyuncularımızın gösterdiklerimizi uygulama çabaları takdire şayan. Kazanarak devam etmeye ihtiyacımız var. Fenerbahçe, her kulvarın sonuna kadar zorlayıcısı ve talibi olmak durumunda. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.
"KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE GELEREK MEYDAN OKUDU"
Oyundan çıkarken tribünlerin tepki gösterdiği Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelerek meydan okuduğunu dile getiren Belözoğlu, şöyle devam etti:
"Fenerbahçe oynaması en keyifli ama en zor camia. Aynı yollardan geçen birisiyim. Elimden geldiğince onu motive etmeye çalışıyorum. Bitirici bir oyuncu. Geçen sene bunu başardı. Camiadan ricam, bazen beklentiler gerçekleşmeyince yaşanan kırgınlıkları, oyuncunun da taraftarın da anlaması gerekiyor. Kerem bu desteği hak ediyor. Benim için oyuncu değerlendirmede ilk sırada özveri yatıyor ve Kerem'de bu özveri var.
Kerem'in durumunun problemmiş gibi algılanmasını doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'ye bazen şampiyonluklar yetmez. Taraftarın ne istediğini iyi bilmek gerekiyor. Mücadeleden vazgeçmeyen yapıyı görünce sonuna kadar oyuncusunun yanında durduğunu gördüm. Ben de burada her sene şampiyonluk yaşamadım ama taraftar beni çok sevdi. Fenerbahçe'nin içinde olmak baskı gerektirir."