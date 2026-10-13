"Benden daha iyisini tanımıyorum" demişti. 41 yaşında imkansıza bir adım daha yaklaştı
13.10.2026 08:49
Son Güncelleme: 13.10.2026 09:28
41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 981. golünü attı ve imkansızı başarmasına 19 gol kaldı.
Asya Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Al Nassr, Neftchi Fargona'yı konuk etti.
Maçı ev sahibi ekip Al Nassr, 3-1 kazanarak turnuvada ilk galibiyetini elde etti.
41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu maçta 981. golünü attı.
19 GOL KALDI
Ronaldo'nun 1000 gole ulaşmasına son 19 gol kaldı.
Milli takımda yaşadığı krizle gündemde olan dünyaca ünlü yıldızın hedefine ulaşması sonrası futboldan emekli olması bekleniyor.
Ronaldo, hocası Jesus'la yaşadığı kriz sonrası, "Tarihin en iyisi benim, nokta. Rakamlar her şeyi anlatıyor. Benden daha iyisini tanımıyorum." açıklamasını yapmıştı.
NELER YAŞANDI?
Norveç karşısında yedek kulübesinde oturan efsane futbolcu, teknik direktörüne tepki gösterdi.
41 yaşındaki forvet herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen maçtan sonra yapılan iki antrenmana da çıkmamasının ardından milli takım kampını terk etti.
Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
"KİMSEDEN ÖZÜR DİLEMİYORUM"
Teknik direktör Jorge Jesus ise son basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kimseden özür dilemiyorum. Bütün bunlara yol açan mesele, oyuncunun ısınıyor olmasıydı. Sorumluluğu karara ve yaşananlara bağlıyorum. Ama ne için özür dilemek! Kimden? Bu yalan. Neyin özrü? Özür dilemeyi gerektiren konu neydi?"
"BIRAKMADIM"
Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada, milli takımı bırakmadığını belirtmişti.
Ronaldo şu ifadeleri kullanmıştı:
"30 dakika oynayacağımı söyledi. Sonrasını herkes biliyor. Devre arasından itibaren ısındım, dakikaların geçişini izledim ama oyuna çağrılmadım. Teknik direktör bana verdiği sözü tutmamıştı.
Maçın sonunda tek istediğim, karşılaşmanın galibiyetle bitmesi ve ardından yalnız kalmaktı. Taraftarların yanına gidip onları selamlamadım. Bu tamamen benim sorumluluğumda olan ve yapmamam gereken bir hataydı. Bizi orada büyük bir coşkuyla destekleyen Portekizlilerden özür diliyorum. Taraftarlardan ve Portekizli olmadığı halde yalnızca beni görmek için oraya gelmiş ve hayal kırıklığına uğratmış olabileceğim insanlardan da özür diliyorum.
Dolayısıyla fiziksel olarak iyi durumda olursam, kulübümde forma giymeye devam edersem ve umarım gollerimi de atmaya devam edersem, bana verilecek cezayı tamamladıktan sonra bugüne kadar olduğu gibi Milli Takımımız adına mücadele etmek ve kazanmak için hazır olacağım."