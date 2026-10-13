"Benden daha iyisini tanımıyorum" demişti. 41 yaşında imkansıza bir adım daha yaklaştı

Teknik direktör Jorge Jesus ise son basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı :

"Kimseden özür dilemiyorum. Bütün bunlara yol açan mesele, oyuncunun ısınıyor olmasıydı. Sorumluluğu karara ve yaşananlara bağlıyorum. Ama ne için özür dilemek! Kimden? Bu yalan. Neyin özrü? Özür dilemeyi gerektiren konu neydi?"



"BIRAKMADIM"



Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada, milli takımı bırakmadığını belirtmişti.

Ronaldo şu ifadeleri kullanmıştı:

"30 dakika oynayacağımı söyledi. Sonrasını herkes biliyor. Devre arasından itibaren ısındım, dakikaların geçişini izledim ama oyuna çağrılmadım. Teknik direktör bana verdiği sözü tutmamıştı.

Maçın sonunda tek istediğim, karşılaşmanın galibiyetle bitmesi ve ardından yalnız kalmaktı. Taraftarların yanına gidip onları selamlamadım. Bu tamamen benim sorumluluğumda olan ve yapmamam gereken bir hataydı. Bizi orada büyük bir coşkuyla destekleyen Portekizlilerden özür diliyorum. Taraftarlardan ve Portekizli olmadığı halde yalnızca beni görmek için oraya gelmiş ve hayal kırıklığına uğratmış olabileceğim insanlardan da özür diliyorum.

Dolayısıyla fiziksel olarak iyi durumda olursam, kulübümde forma giymeye devam edersem ve umarım gollerimi de atmaya devam edersem, bana verilecek cezayı tamamladıktan sonra bugüne kadar olduğu gibi Milli Takımımız adına mücadele etmek ve kazanmak için hazır olacağım."