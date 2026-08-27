Benzer pozisyon, aynı hakem, farklı karar. Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonundaki gerçek ortaya çıktı

Söz konusu mücadelenin 114. dakikasında David'in şutunda meşin yuvarlak, Jayden Oosterwolde'nin eline çarpmış ve orta hakem, pozisyonu devam ettirmişti.

O maçta da VAR koltuğunda oturan Juan Martinez Munuera, bu kez farklı bir karar vermiş ve orta hakemi pozisyonu izlemesi için VAR ekranına davet etmişti. Poziyonun incelenmesi sonrası penaltı kararı verilmiş ve Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak Devler Ligi'ne veda etmişti.