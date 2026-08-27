Benzer pozisyon, aynı hakem, farklı karar. Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonundaki gerçek ortaya çıktı
27.08.2026 07:34
Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında penaltı beklediği pozisyonun ardında yatan ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek adını 18 yıl sonra Devler Ligi'ne yazdırdı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda Fenerbahçe'nin penaltı beklentisi oluştu.
47. dakikada sol kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ortasını Vedat Muriqi tek vuruşla tamamlamak istedi ancak top, Niakhate'nin eline çarptı.
Müsabakanın hakemi Maurizio Mariani, pozisyonu devam ettirirken topun dışarı çıkmasının ardından VAR merkezini dinledi.
2 SENE ÖNCESİ AKILLARA GELDİ
VAR'da yer alan İspanyol hakem Juan Martinez Munuera, pozisyonun penaltıyı gerektirmediğini iletti ve maç kaldığı yerden devam etti.
Mücadelede son düdüğün gelmesinin ardından ise Fenerbahçeliler, 2 sezon öncesini hatırladı.
2024-25 sezonunun başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Lille'i ağırlayan sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlamış ve müsabakayı uzatmalara götürmüştü.
Söz konusu mücadelenin 114. dakikasında David'in şutunda meşin yuvarlak, Jayden Oosterwolde'nin eline çarpmış ve orta hakem, pozisyonu devam ettirmişti.
O maçta da VAR koltuğunda oturan Juan Martinez Munuera, bu kez farklı bir karar vermiş ve orta hakemi pozisyonu izlemesi için VAR ekranına davet etmişti. Poziyonun incelenmesi sonrası penaltı kararı verilmiş ve Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak Devler Ligi'ne veda etmişti.
Lyon maçında da VAR koltuğunda oturan Juan Martinez Munuera, benzer pozisyonda Fenerbahçe'nin penaltı beklentisini yanıtsız bıraktı ve oyunu devam ettirdi.