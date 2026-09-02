Beşiktaş aradığı orta sahayı buldu, anlaşma sağlandı
02.09.2026 14:35
Avrupa kupaları için UEFA'ya kadro bildirimi yapmasına saatler kalan Beşiktaş, bir transferde sona yaklaştı.
Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları için UEFA'ya kadro bildirim süresinin dolmasına saatler kala transferde gaza bastı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Nicolas Raskin için Rangers ile prensip anlaşmasına vardı.
Haberin devamında transferin Belçikalı oyuncunun kararına bağlı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre ise siyah-beyazlılar, Raskin'i bugün İstanbul'a getirmek için çaba sarf ediyor.
2023'ten bu yana Rangers forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, 149 maçta 12 gol - 23 asistlik bir performans sergiledi.