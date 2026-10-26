Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Başakşehir muhtemel 11'ler

26.10.2026 14:42

Batuhan DurmuşSpor editörü

Google'da NTV'yi tercih et

Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir’i konuk edecek. Beşiktaş-Başakşehir maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı merak ediyor. Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş-Başakşehir muhtemel 11'ler
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek.

 

Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

 

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.

 

Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

 

Mücadele yayıncı kuruluş tarafından Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak. 

EKSİKLER 2
Anadolu Ajansı

EKSİKLER

Bu sezon evindeki 4 lig maçını da kazanan Vincenzo Italiano'nun ekibinde 4 eksik var.

 

Tedavileri süren Orkun, Miretti ve Rashica'nın yanı sıra, eli kırılan Ümit Akdağ da kadroda yok.

 

Sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından son 3 haftada 7 puan toplayan konuk Başakşehir'de ise Operi, Opoku ve Selke sakat. 

SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI 3
Anadolu Ajansı

SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlılar, oynadığı son 6 resmi maçta kalesinde gol gördü.

 

Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.

 

Siyah-beyazlı takım, rakip ağları ise 13 kez havalandırdı.

 

Beşiktaş, kalesini son kez ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK maçında gole kapatmıştı.

MUHTEMEL 11'LER 4
Reuters

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

 

İstanbul Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Umut, Kemen, Olsen, Brnic, Shomurodov, Umut.