Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trossard transferini resmen açıkladı. "Daha az maaşa alıyoruz"

"Taraftarımız bu camianın kalbidir, en önemli parçasıdır. Onlar beğenmedikleri zaman futbolcuyu da hocayı da bizi de eleştiriyorlar ki haklarıdır. Ben de o tribünlerden gelen bir ağabeyleri, bir başkanları olarak geçen yıla dair bir tespitte bulundum, içimi döktüm. Bu sene de taraftarımız daha güçlü takımlarını destekleyebilsin diye kapasite artırımını da yapıyoruz. Biz bir aileyiz. Bizim aramıza kimse giremez. Beşiktaş tribünleri her zaman çok daha iyisini yapabilecek güçtedir ve bu sene bunu gösterecektir. Takımımız geçen seneki transferlerin üzerine koyarak daha da güçleniyor. Taraftarımızın da bu takımın arkasında eskiden olduğu gibi en büyük itici güç olmasını istiyorum, bunu yapacaklarından da eminim."