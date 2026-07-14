Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trossard transferini resmen açıkladı. "Daha az maaşa alıyoruz"
14.07.2026 10:17
Beşikaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarların merakla beklediği transferi duyurdu.
Transfer döneminin hareketli ekibi Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, uzun süredir gündemde olan Leandro Trossard transferini resmen açıkladı.
Adalı, şu sözlerle transferi açıkladı:
TROSSARD'I RESMEN AÇIKLADI
"Geçen sene Trossard'a 25 milyon euro teklif ettim. 8 milyon euro maaş teklif ettim ama olmadı, bırakmadılar. Bu kez daha az maaşa alıyoruz."
"SON KONTRATI OLMAYACAK"
"31 yaşındaki Trossard için bile Arsenal sonraki satıştan pay isteği koymak istiyor. Böyle bir oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Trossard'ın da son kontratı olmayacak. Onu söyleyeyim. Dikilitaş olduğu için şu anda Trossard konuşuluyor. Doğru değil ama Salah dedikoduları ortaya atılıyor. Bu hep kaynak oluşturduğumuz için. Sol bek için farklı isimlere de bakıyorduk. Ouattara'yı hoca çok istedi, gittik aldık."
"KİŞİLERİN DERDİ BELLİ"
"Taraftarın birlik olması tek isteğim. Tribünler parça parça olmasın. Birçok grup var ama sadece birkaçı sosyal medyada bir şeyler yazıyor. Bu sezon statta birlik olmasını istiyoruz. 3-5 kişi var ve onların derdi belli."
"BİZ BİR AİLEYİZ"
"Taraftarımız bu camianın kalbidir, en önemli parçasıdır. Onlar beğenmedikleri zaman futbolcuyu da hocayı da bizi de eleştiriyorlar ki haklarıdır. Ben de o tribünlerden gelen bir ağabeyleri, bir başkanları olarak geçen yıla dair bir tespitte bulundum, içimi döktüm. Bu sene de taraftarımız daha güçlü takımlarını destekleyebilsin diye kapasite artırımını da yapıyoruz. Biz bir aileyiz. Bizim aramıza kimse giremez. Beşiktaş tribünleri her zaman çok daha iyisini yapabilecek güçtedir ve bu sene bunu gösterecektir. Takımımız geçen seneki transferlerin üzerine koyarak daha da güçleniyor. Taraftarımızın da bu takımın arkasında eskiden olduğu gibi en büyük itici güç olmasını istiyorum, bunu yapacaklarından da eminim."