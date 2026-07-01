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Beşiktaş altı futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı

01.07.2026 14:18

Son Güncelleme: 01.07.2026 14:44

NTV - Haber Merkezi

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Beşiktaş Kulübü, altı futbolcusuyla yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Beşiktaş altı futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, milli futbolcu Cengiz Ünder'le yollarını ayırdığını açıkladı. 

 

Siyah beyazlılarda kiralık olan Ünder, Fenerbahçe'ye dönecek. 

El Bilal Toure 1
Resmi Kurum

El Bilal Toure

Beşiktaş'ın ayrılık mesajları şöyle:

“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Jota Silva 2
Resmi Kurum

Jota Silva

“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Kristjan Asllani 3
Resmi Kurum

Kristjan Asllani

“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Salih Uçan 4
Resmi Kurum

Salih Uçan

“2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Cengiz Ünder 5
Resmi Kurum

Cengiz Ünder

“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Devis Vasquez 6
Resmi Kurum

Devis Vasquez

“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Devis Vasquez’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”