Beşiktaş altı futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı
01.07.2026 14:18
Son Güncelleme: 01.07.2026 14:44
Beşiktaş Kulübü, altı futbolcusuyla yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
Beşiktaş, milli futbolcu Cengiz Ünder'le yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah beyazlılarda kiralık olan Ünder, Fenerbahçe'ye dönecek.
El Bilal Toure
Beşiktaş'ın ayrılık mesajları şöyle:
“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
Jota Silva
“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva’ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
Kristjan Asllani
“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
Salih Uçan
“2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
Cengiz Ünder
“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
Devis Vasquez
“Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Devis Vasquez’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”