Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta gözler yeni transferlerde

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş taraftarının önünde Çorum FK ile zorlu bir maça çıkacak. Beşiktaş, Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?