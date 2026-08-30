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Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta gözler yeni transferlerde

30.08.2026 10:21

AA

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Çorum FK karşısında galibiyet için sahada olacak.

Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta gözler yeni transferlerde
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş taraftarının önünde Çorum FK ile zorlu bir maça çıkacak. Beşiktaş, Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Arca Çorum FK'yi ağırlayacak.

 

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ DERBİYE KAYIPSIZ GİTMEK İSTİYOR 2
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ DERBİYE KAYIPSIZ GİTMEK İSTİYOR

Yeni sezona 1'er galibiyet ve yenilgiyle giren siyah-beyazlı futbol takımı, ligin yeni ekiplerinden Çorum FK'yi mağlup ederek Fenerbahçe derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.

 

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE 3
Anadolu Ajansı

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Beşiktaş'ta yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti, Çorum FK karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

 

Hafta içinde takıma katılan ve lisansları çıkarılan iki futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyor.