Beşiktaş-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
22.10.2026 11:57
Siyah beyazlılar, derbinin ardından UEFA Avrupa Ligi sınavına çıkıyor. Beşiktaş-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 267. mücadelesine çıkacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 266 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.
Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Crystal Palace maçı bu akşam saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
BEŞİKTAŞ, İNGİLİZ EKİPLERİYLE 23. KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAK
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Crystal Palace'ı ağırlayacak. Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle 23. maçını oynayacak.
İngiltere temsilcileriyle Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü.
Beşiktaş, daha önce Liverpool ile 4, Tottenham ile 3, Aston Villa, Leeds United, Manchester United, Stoke City, Arsenal, Wolves ve Chelsea ile 2'şer, Bolton ile de 1 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, İngiliz ekiplerine karşı ilk resmi müsabakasını, 15 Eylül 1982 tarihinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur ilk maçında Aston Villa ile yaptı. Beşiktaş, bu karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu.
CRYSTAL PALACE İLE İLK RANDEVU
Beşiktaş ile Crystal Palace, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarına doğrudan katılan son UEFA Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace karşısında 3 puan mücadelesi verecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Miretti, Poku, Trossard, Vlahovic.
Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Ahanor, Timber, Wharton, Khalaili, Mitchell, Kamada, Pino, Larsen.