İngiltere temsilcileriyle Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde (Eski adı UEFA Kupası) oynadığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü.

Beşiktaş, daha önce Liverpool ile 4, Tottenham ile 3, Aston Villa, Leeds United, Manchester United, Stoke City, Arsenal, Wolves ve Chelsea ile 2'şer, Bolton ile de 1 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, İngiliz ekiplerine karşı ilk resmi müsabakasını, 15 Eylül 1982 tarihinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur ilk maçında Aston Villa ile yaptı. Beşiktaş, bu karşılaşmada rakibine 3-1 mağlup oldu.