Beşiktaş derken bir başka Süper Lig devine gidiyor. Salah ve Sörloth bombası

Transfer döneminde sürprizler art arda yaşanırken, Süper Lig devleri arasında da kıyasıya bir rekabet mevcut...

Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan ancak siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen'in "Şimdilik rafa kaldırdık" dediği Mohamed Salah için bir başka Süper Lig devi devreye girdi.