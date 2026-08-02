Beşiktaş derken bir başka Süper Lig devine gidiyor. Salah ve Sörloth bombası
02.08.2026 08:39
Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Mohamed Salah'ın adı Beşiktaş ile anılırken başka bir Süper Lig devi imzayı attırmaya yaklaştı.
Transfer döneminde sürprizler art arda yaşanırken, Süper Lig devleri arasında da kıyasıya bir rekabet mevcut...
Bir süredir adı Beşiktaş ile anılan ancak siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen'in "Şimdilik rafa kaldırdık" dediği Mohamed Salah için bir başka Süper Lig devi devreye girdi.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Trabzonspor, Mısırlı yıldız için 17 milyon euro maaş ve 2 milyon euro sözleşme teklif etti.
Bordo-mavili kulübün, oyuncunun menajeriyle son bir görüşme daha yaparak transferi tamamlaması bekleniyor.
Karadeniz ekibinin sürprizleri Salah ile sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor...
SALAH SONRASI SÖRLOTH
HT Spor'u haberine göre Trabzonspor, Altetico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Juventus'un yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği Norveçli golcü ile Atletico Madrid'in de yollarını ayırmak istediği aktarıldı.
TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLDU
2019/20 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, 34 maçta attığı 24 golle gol kralı olmuştu.
Sörloth, o sezon tüm kulvarlarda 49 maçta forma giymiş ve 33 gol - 11 asistle 44 gole direkt katkı sağlamıştı.