Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini duyurdu
12.08.2026 18:54
Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş, santrfor takviyesini resmen açıkladı.
Reuters
Yaz transfer döneminde ciddi bir hareketlilik yaşanırken, Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Reuters
BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI
Siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic'i resmen kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." bilgisi yer aldı.
Resmi Kurum
VLAHOVIC GÖRSELİ
Öte yandan siyah-beyazlıların X hesabından yapılan paylaşımda Dusan Vlahovic görseline de yer verildi.