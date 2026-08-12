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Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini duyurdu

12.08.2026 18:54

NTV - Haber Merkezi

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Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş, santrfor takviyesini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini duyurdu
Reuters

Yaz transfer döneminde ciddi bir hareketlilik yaşanırken, Beşiktaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI 1
Reuters

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic'i resmen kadrosuna kattı.

 

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." bilgisi yer aldı.

VLAHOVIC GÖRSELİ 2
Resmi Kurum

VLAHOVIC GÖRSELİ

Öte yandan siyah-beyazlıların X hesabından yapılan paylaşımda Dusan Vlahovic görseline de yer verildi.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini duyurdu 3
Reuters

Sırp golcünün bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI 4
AFP

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Son olarak Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 23 maçta 10 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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