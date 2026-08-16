Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş taraftarının önünde Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk hafta maçına çıkacak olan Beşiktaş, Eyüpspor karşısında kazanmak ve lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?