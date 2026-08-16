Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş mutlak galibiyet için sahada
16.08.2026 16:04
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Yeni transferleriyle lige merhaba diyecek olan Beşiktaş, kazanmak ve 3 puanla başlamak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş taraftarının önünde Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk hafta maçına çıkacak olan Beşiktaş, Eyüpspor karşısında kazanmak ve lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bu akşam sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçlarıyla sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takım, ligde sezonun ilk karşılaşmasında taraftarı önünde Eyüpspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano, Eyüpspor mücadelesiyle Süper Lig'deki ilk sınavını verecek.
Sezon başında siyah-beyazlı ekipte göreve getirilen 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti.
Deneyimli teknik direktör, Eyüpspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
YENİ TRANSFERLER SİFTAH YAPACAK
Beşiktaş'ta yeni transferler Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de siyah-beyazlı formayla ilk kez oynayacak.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan 7 futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Vincenzo Italiano'dan şans bekleyecek.
BU SEZON 4 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi maça çıktı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eledi.
Organizasyonun 3. eleme turunda Çekya'nın Hradec Kralove takımını da iki maçta 1-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, play-off turuna yükseldi.
Bu sezon 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, 5 gol atarken kalesini gole kapattı.