Beşiktaş fark attı, Marsilya'yı yerden yere vurdular. "Bozgun, çöküş, kabus"

L'Equipe ise "Marsilya İstanbul'da Ağır Yaralandı" başlığıyla yenilgiyi duyurdu. Maçla ilgili haberde, ilk yarıda oyunda kalmayı başaran Bruno Genesio'nun öğrencilerinin, soyunma odasından döndükten sonra tanınmayacak kadar kötü bir görüntü sergilediği ve Beşiktaş'ın her atağının gol tehlikesine dönüştüğü aktarıldı.