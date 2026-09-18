Beşiktaş fark attı, Marsilya'yı yerden yere vurdular. "Bozgun, çöküş, kabus"
18.09.2026 00:51
Son Güncelleme: 18.09.2026 00:56
Beşiktaş'ın Marsilya'yı farklı mağlup ettiği karşılaşma sonrası Fransız basınında çarpıcı yorumlar yapıldı.
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'nde 4-1 yendiği maçın ardından Fransız basını, Marsilya adına karamsar bir tablo çizdi.
"BOZGUN"
Marsilya yerel basınının önde gelen gazetelerinden La Provence ilk yarıdaki 1-1'lik oyunun umut verdiğini ancak ikinci yarıda takımın tamamen eridiğini ve adeta bir "bozguna" uğradığını belirtti.
"İSTANBUL'DA SÜPÜRÜLDÜ"
Le Phoceen de "Marsilya İstanbul'da Süpürüldü!" başlığını kullanırken özellikle savunmanın tamamen iflas ettiğine dikkat çekti.
Maç yorumunda da ilk yarıda Abdallah ile geri dönen takımın, ikinci yarıda Cerny ve Murillo'nun 3 dakika içinde gelen golleriyle direncini tamamen kaybettiği belirtildi.
"AĞIR YARALANDI"
L'Equipe ise "Marsilya İstanbul'da Ağır Yaralandı" başlığıyla yenilgiyi duyurdu. Maçla ilgili haberde, ilk yarıda oyunda kalmayı başaran Bruno Genesio'nun öğrencilerinin, soyunma odasından döndükten sonra tanınmayacak kadar kötü bir görüntü sergilediği ve Beşiktaş'ın her atağının gol tehlikesine dönüştüğü aktarıldı.
"PARAMPARÇA OLDU"
Eurosport France da ikinci yarıdaki zihinsel ve fiziksel çöküşe odaklanarak, "İlk yarı umut vericiydi ancak Marsilya ikinci yarıda paramparça oldu" ifadelerini kullandı.
Takımın girdiği derin krizin, pazar günü Velodrome'da oynanacak PSG maçı öncesinde taraftarı ciddi şekilde korkuttuğu belirtildi.