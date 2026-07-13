Beşiktaş, Fenerbahçe'den milli futbolcuyu istedi. Karar verildi
13.07.2026 09:33
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ederken iki kulüp arasında transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de gelecek sezona yeni teknik direktörleriyle hazırlanan Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde masaya oturdu.
Leandro Trossard'ı kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren siyah-beyazlıların sarı-lacivertlilerden istediği futbolcu ortaya çıktı.
OĞUZ AYDIN İSTEĞİ
Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak istedi.
Oyuncunun menajerinin siyah-beyazlı kurmaylarla görüştüğü öne sürülürken, Fenerbahçe'de karar verildi.
İSMAİL KARTAL'IN PLANI
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın, Oğuz Aydın'ı takımda tutmak istediği ve bu sezon oyuncuyu sağ bek rotasyonunda değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.
2024 yazında Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 69 maçta 7 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.