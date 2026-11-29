Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide 361. randevu
29.11.2026 14:01
Trendyol Süper Lig'de sezonun 13. haftası, Türk futbolunun iki dev çınarını karşı karşıya getirecek. Beşiktaş ile Galatasaray, zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik maçta kozlarını paylaşacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ligin zirvesinde yer alan Galatasaray ile zorlu bir mücadeleye çıkacak.
Deplasmandan 3 puan çıkararak liderlik iddiasını perçinlemeyi hedefleyen Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından puan ararken, Beşiktaş ise galibiyet için sahada olacak. Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide 30 Kasım Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek.
BEŞİKTAŞ FARKI 3'E İNDİRMENİN HESAPLARINI YAPIYOR
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 25 puan elde etti.
Siyah-beyazlılar, derbiden galip ayrılarak rakibiyle olan 6 puanlık farkı 3'e indirmenin hesaplarını yapıyor.
LEAO DERBİDE YOK
Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde Portekizli Rafael Leao görev alamayacak.
Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ile kanama tespit edilen Rafael Leao, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Öte yandan sakatlıkları nedeniyle bir süre forma giyemeyen Nijeryalı Victor Osimhen ile Macar Roland Sallai'nin Beşiktaş karşısında geniş kadroda olması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta üç oyuncu derbiye ceza sınırında çıkacak.
Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Leandro Trossard, sarı-kırmızılılara karşı sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Samsunspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.
OKAN BURUK KULÜBEDE OLMAYACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kırmızı kart cezası nedeniyle Beşiktaş derbisinde kulübedeki yerini alamayacak.
Ligin 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçın sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Buruk, cezası nedeniyle derbide kulübede olmayacak.
Ayrıca Okan Buruk, bu sezon ligin 6. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında da kırmızı kartla cezalandırılmış ve 7. haftadaki Kasımpaşa maçında kulübede yer alamamıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM OLDUKÇA FORMDA
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, son maçlardaki performanslarıyla ön plana çıktı.
Bu sezon 17 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Orkun Kökçü, ligde son hafta Konyaspor'a karşı sarı kart cezasından dolayı forma giyemedi.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ağlarını havalandıran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Galatasaray derbisinde en büyük kozlarından.
Siyah-beyazlı formayla 17 maçta 3 gol kaydeden Trossard ise tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlıyor. 48 yaşındaki çalıştırıcının derbi planında, Belçikalı yıldıza hücumda önemli görev düşecek.
Vlahovic de oynadığı 16 müsabakada 11 golle dikkati çekti. Gollerinin tamamını Süper Lig'de atan 26 yaşındaki Sırp golcü, Avrupa kupalarında skor bulamadı.
İtalyan teknik adam, derbide gol yollarında Vlahovic'e güveniyor.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 7'DE 7
Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 6 maçı da kazanan Beşiktaş, Galatasaray derbisinde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1), İstanbul Başakşehir (2-0) ve Gençlerbirliği'ni (3-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 17 gol atarken, 3 gole engel olamadı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.
Siyah-beyazlı ekip, Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı iç saha maçında ise İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 ile geçti.