Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde Portekizli Rafael Leao görev alamayacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan ve sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ile kanama tespit edilen Rafael Leao, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle bir süre forma giyemeyen Nijeryalı Victor Osimhen ile Macar Roland Sallai'nin Beşiktaş karşısında geniş kadroda olması bekleniyor.