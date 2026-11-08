Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef 3 puan

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Ligde 8. haftada Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, 9. haftada konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 10. haftada ise konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 3. haftada Crystal Palace ile sahasında 2-2'lik eşitliği bozamazken 4. haftada da Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Bu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.