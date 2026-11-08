Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef 3 puan
08.11.2026 15:35
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş rakibini yenerek 3 puanı almak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşacak. İki takımda milli ara öncesinde karşılaşmadan 3 puan almak ve milli araya moralli girmek istiyor.
Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı ise belli oldu.
BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında bu akşam Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK MİRETTİ
Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve 19 puan topladı.
Son haftalarda istediği saha sonuçlarını alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.
Sakatlığı bulunan İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.
3 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Siyah-beyazlı takımda üç futbolcu ceza sınırında yer alıyor.
Kaptan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.
BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı.
Ligde 8. haftada Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen siyah-beyazlılar, 9. haftada konuk ettiği İstanbul Başakşehir'i aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, 10. haftada ise konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında ise 3. haftada Crystal Palace ile sahasında 2-2'lik eşitliği bozamazken 4. haftada da Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
Bu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.
BEŞİKTAŞ İÇ SAHADA KAYBETMİYOR
Bu sezon Süper Lig'de sahasında oynadığı 5 maçı da kazanan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Ligde Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2), Erzurumspor FK (3-0), Kocaelispor (2-1) ve İstanbul Başakşehir'i (2-0) yenen Beşiktaş, iç sahada yoluna kayıpsız devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 14 gol atarken, 3 gole engel olamadı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenerken, Crystal Palace ile de (2-2) berabere kaldı ve yenilgi yüzü görmedi.