Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş 3'te 3 yapmak istiyor
26.11.2026 15:54
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, daha önce 2 kez karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva karşısın yeniden kazanmak istiyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında taraftarı önünde İsrail temsilcilerinden Hapoel Beer-Sheva ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 için iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek.
Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
AVRUPA'DA 269. MÜCADELE
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında bu akşam İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımı ile Gürcistan'da karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 269. maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 268 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.
Bu karşılaşmaların 51'inde rakipleriyle eşitliği bozamayan Beşiktaş, 113 müsabakada ise mağlup oldu.
Avrupa macerasında 367 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 404 gol gördü.
İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU
Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak.
İsrail takımıyla daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 yendi.
Beşiktaş mücadeleyi kazanması halinde 3 kez rakibini yenerek 3'te 3 yapmış olacak.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF İLK 8'DE KALMAK
Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi.
Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 sıra iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK
Siyah-beyazlılarda yarınki Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.
Beşiktaş'ta üçüncü haftadaki Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezası süren Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında da görev yapamayacak.