Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında taraftarı önünde İsrail temsilcilerinden Hapoel Beer-Sheva ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 için iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?