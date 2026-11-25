Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef ilk 8'de kalmak
25.11.2026 11:34
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekiplerinden Hapoel Beer-Sheva ile kozlarını paylaşacak. Gürcistan'da oynanacak mücadeleyi Beşiktaş kazanmak ve puanını 10'a yükseltmek istiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. İsrail temsilcisi olan Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup etmek isteyen Beşiktaş sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek.
Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek.
Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF İLK 8'DE KALMAK
Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi.
Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 sıra iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK
Siyah-beyazlılarda yarınki Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.
Beşiktaş'ta üçüncü haftadaki Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezası süren Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında da görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARI FORMDA
Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard, son haftalardaki performanslarıyla ön plana çıktı.
Siyah-beyazlı takımın Sırp santrforu, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Konyaspor mücadelesinde 2 golle galibiyete katkı sağladı. Bu sezon Avrupa kupalarında ve ligde toplam 15 maça çıkan Vlahovic, 11 gol kaydetti.
Ligde son olarak Konyaspor ağlarını havalandıran Trossard ise bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Belçikalı futbolcu, son haftalarda hücumda gösterdiği etkili oyunla taraftarın alkışını alıyor.
İSRAİL TEMSİLCİSİNİN 1 PUANI VAR
Siyah-beyazlı takımın rakibi Hapoel Beer-Sheva, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puan topladı.
İsrail ekibi, oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve haftaya 33. sırada girdi.
Rakip fileleri 1 kez havalandıran Hapoel Beer Sheva, kalesinde ise 8 gol gördü.