UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. İsrail temsilcisi olan Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup etmek isteyen Beşiktaş sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?