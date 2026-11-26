Karşılaşmanın 21. dakikasında ise saha içinde gerginlik yaşandı. Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, taca çıkan topu almak için Hapoel Beer-Sheva kulübesine doğru giderken rakip takım teknik direktörüyle atıştı. Gerginlik büyürken, iki takım futbolcuları ve kulübeler karıştı.

Hakemin müdahalesinin ardından saha içindeki gerginlik biterken, 26. dakikada oyun bu kez tribünde yaşananlar sonrasında durdu.