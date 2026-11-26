Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında neler yaşandı? Taraftarlara saldırı, olay anından görüntüler
26.11.2026 22:34
Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da karşılaştığı maçta yaşanan olayların perde arkası ve görüntüleri ortaya çıktı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile kozlarını paylaştı.
Güvenlik önlemleri nedeniyle Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan müsabakanın başlama düdüğü dahi çalmadan ortam gerildi.
Henüz karşılaşma başlamadan stadyuma giriş esnasında Beşiktaşlı taraftarlara zorluk çıkarıldı.
Maça dakikalar kala ise siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünde Filistin bayrakları ve destek pankartları açılında Gürcistan polisi müdahalede bulundu.
Gürcü polisi, bazı Beşiktaş taraftarlarını da gözaltına aldı.
ÖNCE SAHA İÇİ SONRA TRİBÜNLER KARIŞTI
Karşılaşmanın 21. dakikasında ise saha içinde gerginlik yaşandı. Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, taca çıkan topu almak için Hapoel Beer-Sheva kulübesine doğru giderken rakip takım teknik direktörüyle atıştı. Gerginlik büyürken, iki takım futbolcuları ve kulübeler karıştı.
Hakemin müdahalesinin ardından saha içindeki gerginlik biterken, 26. dakikada oyun bu kez tribünde yaşananlar sonrasında durdu.
Gürcü polisi, Beşiktaşlı taraftarların olduğu bölüme biber gazıyla müdahalede bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar orantısız müdahale sonrası zor anlar yaşarken, hakem heyeti soyunma odasına gitti.
İsrail ekibinin futbolcuları da soyunma odasının yolunu tutarken, Beşiktaşlı futbolcular ve siyah- beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, taraftarların olduğu bölüme yöneldi.
PANKART, ALT TRİBÜNE TAŞINDI
Futbolcular ve Özen, taraftarlarla konuşurken Gürcü polisinin müdahalesine tepki gösterdi.
Tribündeki olaylar yatışırken, Gürcü polisinin kaldırmak istediği "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartı alt tribüne taşındı.
Ayrıca siyah-beyazlı taraftarlar "Kahrolsun İsrail" tezahüratında bulundu.
Bu esnada sık sık yapılan anonslar arasında "Büyük Beşiktaş taraftarı, koltuklarınıza dönün. Maç tekrar başlayacak." söylemi duyuldu.
15 dakikayı aşkın verilen aranın ardından hakem heyeti ve futbolcular sahaya döndü. 5 dakikalık ısınmanın ardından karşılaşma 26. dakikadan itibaren yeniden başladı.