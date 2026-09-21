"Beşiktaş hatalarının bedelini ödedi" Spor yazarları Amedspor maçını yorumladı

"Avrupa dönüşü kırıldı"

"Önce kazanan taraf ile başlayalım... Amedspor, seyircisinin desteği ile yoğun bir ön alan baskısıyla başladı. Yüksek enerjiyle ve sert bir presle Beşiktaş’ın işini güçleştirdiler. Özellikle ilk 45 dakika rakibini hataya zorlayan Amedspor, sert ve temaslı oyunla istediğini aldı. Ben uzun zamandır bir Anadolu takımının bu kadar agresif ve ikili mücadelelerde diri ve canlı olduğunu görmedim. Beşiktaş’ın merkezden oyun kurmasına asla izin vermeyen bir Amedspor vardı.

BEŞİKTAŞ’IN İŞİ KOLAY DEĞİLDİ

Önceki gün Trabzon’da da gördük; coşku dolu kalabalık tribünler önünde agresif oynayan bir takıma karşı deplasmanda cevap vermek çok kolay değil. Beşiktaş’ta Poku ve İlhan gibi genç oyuncular bu sert oyun karşısında ayakta kalamadı. Amedspor’un 7 numaralı oyuncusu Krasniqi, olağanüstü mücadeleci ve sert bir savunmacı. Rakibi sindiren bir yönü var.

İlk yarıda goller ceza sahası dışından gelmiş olabilir ama Amedspor’un golleri Salih ve Rıdvan’ın baskı altında kaybettikleri toplarla geldi. 2’nci yarıda Miretti’nin orta alanda oyunu organize etmesiyle daha nitelikli ataklar yapan Beşiktaş, baskıyı kurdu ve Vlahovic ile maçı 2-1’ e getirdi.

HAKEMLER PASİF KALIYOR

Tam momentum Beşiktaş’a dönmüşken Nübel ve Salih’in ortaklaşa hatasıyla Amedspor farkı tekrar 2’ye çıkarttı. 3-1’e geldikten sonra deplasmanda bu kadar dirençli bir rakip karşısında maçı çevirmek çok zordur. Son ana kadar Beşiktaş’ın böyle sert bir rakip karşısında bu kadar yüksek kazanma arzusuyla oynaması önemli ancak kaybedilen 2 deplasman maçı var.

Şunun da altını çizelim; özellikle deplasman maçlarında hakemlerin Beşiktaş’ın bu kadar sertliğe maruz kalması karşısında pasif kaldıklarını ekleyelim. Alanya’da yaşananların ardından dün de özellikle ilk yarıda Vlahovic’in bacağından çekilmesi ve devam kararı yine çok kritik bir karar.

SADECE MIRETTI BEKLENENİ VERDİ

Dün Miretti oyuna girdikten sonra yüksek teknik kalitesini ve oyun kuruculuk meziyetlerini ortaya koydu, İtalyan futbolcu dışında hemen hemen hiç kimsenin 90 dakika boyunca beklentiyi karşıladığını söylemek mümkün değil. Perşembe geceleri oynanan UEFA Avrupa Ligi dönüşleri takımlar için çok zor oluyor. Dün Beşiktaş’ın yaşadığı olumsuzluklardan biri de buydu. Sezonun devamında İtalyan teknik adam bu duruma nasıl bir çare bulabilir? Açıkçası Beşiktaş’ı en çok zorlayacak faktörlerin başında Avrupa dönüşlerindeki deplasman maçları geliyor." (Güntekin Onay-HÜRRİYET)