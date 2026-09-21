"Beşiktaş hatalarının bedelini ödedi" Spor yazarları Amedspor maçını yorumladı
21.09.2026 08:53
Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligin yeni lideri Amedspor olurken spor yazarları maçı değerlendirdi.
"Geç kaldılar"
"Bu satırları ilk yarının sonunda yazıyorum. Perşembe gecesi Marsilya önünde çok koşup çok çalışarak çok gol atarak kazandı Beşiktaş. Normal uygulamalarda takımlar böyle maçlardan sonra üç gün dinlenir, lige dönerdi. Bu defa öyle olmadı... TFF’nin Milli Takım’a geniş zaman ayırması nedeniyle Pazar günü (dün) haftanın maçları tamamlandı. Beşiktaş’ı savunmak benim işim değil. Galatasaray da aceleye getirilenlerden... Ama adil bir fikstür ve maç programı için TFF daha duyarlı davranmalıydı.
“KAZANDIĞI TOPLA BEŞİKTAŞ'IN ÜMİDİNE LİMON SIKTI”
Maça bakalım... Amed FK, üç golü ceza alanı dışından attı. Yavaş ve isabetsiz paslarla oyuna hiçbir derinlik katmadan sık sık top kaybeden, rakibine geçiş üstünlükleri veren Beşiktaş, Italiano’nun dinlendirdiklerinin yerine sahaya sürdüğü diri adamlardan umduğunu bulamadı. Amed FK baskılı ve çabuk oyunuyla, futbolun talep ettiği doğruları daha çok yapan taraftı. Önce Orban, sonra Dia Saba, ceza yayı ve gerisinden nefis dış şutlarla Nübel’i avladılar. İkinci yarının başlarında Vlahoviç gayretlerinin karşılığını bekçisi (!) Bates’ten kurtularak aldı ama Furkan da Salih’e baskı yaparak kazandığı topla Beşiktaş’ın ümidine limon sıktı.
Cerny, Rasicha, Miretti ile birlikte 79’da Agbadou’yu çıkarıp Oh’la ikinci santrforu sahaya süren Italiano, riskin üzerine yürümüş oldu. Kendi yarı alanında çoğalıp geçiş kollayan Amed FK’ya karşı konuk takım baskıyı artırdı. Son 7 dakikada 10 kişi kalan rakibi üzerinde gol kovalamayı sürdürdüler.
Bir ara baktım, topa yüzde 68 sahip olup 464 pas yapan Beşiktaş ancak 0,75’lik gol beklentisi sağlayabilmişti. Orkun’un penaltı golüyle farkı 1’e indirdiler ama geç kalmışlardı." (Attila Gökçe-MİLLİYET)
"Hataların bedeli"
"Milli ara öncesi liderlik koltuğuna kim oturacak? Sorusunun cevabı Amedspor oldu. Beşiktaş ister Amed'in ön alan baskısı deyin, ister Marsilya maçı sonrası öz güven rehaveti deyin bireysel hatalarının bedelini zorlu deplasmanda 3-2 kaybederek ödedi.
Marsilya'nın yorgunluğu hissedildi. Yok desek yanlış olur. Bazen fiziksel bazen de psikolojik yansımaları olabilir. 35'teki pozisyonda Vlahovic'in bir faulü yok. Bates'in koluyla ve ayağıyla darbesi var. Penaltı artı kırmızı kart gerekirdi. Bu hakem kararı sonucu etkiledi. İlk yarının 2-0 bitmesi bunların sonucuydu. İkinci devredeki reaksiyonu özellikle son bölümdeki kazanma hırsını görünce ilk yarıda adı konulmamış bir öz güven rahatlığı hissettim. Nasıl olsa çeviririz hali. Amedspor kazanmak için elinden geleni yaptı. İlk hamlesi Beşiktaş'a kısmi ön alan baskısı yaptı. Beşiktaş topu iyi kullanarak çıkması gerekirken 2 kez Salih ve 1 defa da Rıdvan'la bireysel hatıralar yaparak 3 gol yedi.
Ancak bunun arka planında bence iki nedeni vardı. Biri Cerny 11 oynarken orta sahada adam ve görev paylaşımı daha yüksekti. Poku çok fazla çizgide kaldı. Biraz daha al vere girmesi gerekiyordu. Orta saha yükü Salih'e bindi. İkincisi Djalo-Emirhan uyumu yerine Agbadou-Djalo ikilisi kademe ve topu oyuma sokmadan dağınık his verdi. Rıdvan, İlhan ve Orkun'un bu dakikalardaki alışık olmadığımız pas hataları işin tuzu biberi oldu. İlk yarının 2-0 bitmesi bunun sonucuydu. Cerny, Emirhan ve sonrasında Rashica değişiklikleri ve stoper çıkarıp orta sahayı ve forveti güçlendirme hamleleri yerindeydi. Bu Beşiktaş'ı yenmek kolay iş değil. Bu yüzden kazanan taraf oldular. Milli araya girerken liderlik koltuğuna da oturdular."
(Fatih Doğan-SABAH)
"Avrupa dönüşü kırıldı"
"Önce kazanan taraf ile başlayalım... Amedspor, seyircisinin desteği ile yoğun bir ön alan baskısıyla başladı. Yüksek enerjiyle ve sert bir presle Beşiktaş’ın işini güçleştirdiler. Özellikle ilk 45 dakika rakibini hataya zorlayan Amedspor, sert ve temaslı oyunla istediğini aldı. Ben uzun zamandır bir Anadolu takımının bu kadar agresif ve ikili mücadelelerde diri ve canlı olduğunu görmedim. Beşiktaş’ın merkezden oyun kurmasına asla izin vermeyen bir Amedspor vardı.
BEŞİKTAŞ’IN İŞİ KOLAY DEĞİLDİ
Önceki gün Trabzon’da da gördük; coşku dolu kalabalık tribünler önünde agresif oynayan bir takıma karşı deplasmanda cevap vermek çok kolay değil. Beşiktaş’ta Poku ve İlhan gibi genç oyuncular bu sert oyun karşısında ayakta kalamadı. Amedspor’un 7 numaralı oyuncusu Krasniqi, olağanüstü mücadeleci ve sert bir savunmacı. Rakibi sindiren bir yönü var.
İlk yarıda goller ceza sahası dışından gelmiş olabilir ama Amedspor’un golleri Salih ve Rıdvan’ın baskı altında kaybettikleri toplarla geldi. 2’nci yarıda Miretti’nin orta alanda oyunu organize etmesiyle daha nitelikli ataklar yapan Beşiktaş, baskıyı kurdu ve Vlahovic ile maçı 2-1’ e getirdi.
HAKEMLER PASİF KALIYOR
Tam momentum Beşiktaş’a dönmüşken Nübel ve Salih’in ortaklaşa hatasıyla Amedspor farkı tekrar 2’ye çıkarttı. 3-1’e geldikten sonra deplasmanda bu kadar dirençli bir rakip karşısında maçı çevirmek çok zordur. Son ana kadar Beşiktaş’ın böyle sert bir rakip karşısında bu kadar yüksek kazanma arzusuyla oynaması önemli ancak kaybedilen 2 deplasman maçı var.
Şunun da altını çizelim; özellikle deplasman maçlarında hakemlerin Beşiktaş’ın bu kadar sertliğe maruz kalması karşısında pasif kaldıklarını ekleyelim. Alanya’da yaşananların ardından dün de özellikle ilk yarıda Vlahovic’in bacağından çekilmesi ve devam kararı yine çok kritik bir karar.
SADECE MIRETTI BEKLENENİ VERDİ
Dün Miretti oyuna girdikten sonra yüksek teknik kalitesini ve oyun kuruculuk meziyetlerini ortaya koydu, İtalyan futbolcu dışında hemen hemen hiç kimsenin 90 dakika boyunca beklentiyi karşıladığını söylemek mümkün değil. Perşembe geceleri oynanan UEFA Avrupa Ligi dönüşleri takımlar için çok zor oluyor. Dün Beşiktaş’ın yaşadığı olumsuzluklardan biri de buydu. Sezonun devamında İtalyan teknik adam bu duruma nasıl bir çare bulabilir? Açıkçası Beşiktaş’ı en çok zorlayacak faktörlerin başında Avrupa dönüşlerindeki deplasman maçları geliyor." (Güntekin Onay-HÜRRİYET)
"Italiano için önemli uyarı"
"Ritmini yakalamış iki takımdan biri Galatasaray’ın sarsıcı mağlubiyetinin ardından Milli araya lider girecekti. Stoper tandemi ve sol beki değiştirmiş, Vaclav Cerny’yi korumaya alıp, Ernest Poku’yu kenara göndermiş Vincenzo Italiano deplasman rotasyonu deniyordu. Amed baskıyı, Salih Özcan üzerine kurgulamış görünüyordu. İlk golü de ona yapılan baskıdan buldular ama dahası Salih’i top kapma konusunda etkisiz kılıp, uzun süre Beşiktaş’ı top yapamaz halde bıraktılar. Rıdvan’a baskıdan ilkine benzer bir gol daha buldu Amed. İlk devre gol beklentisi istatistiği üretemeyen Beşiktaş öndeki Vlahovic’e ulaşamadıkça bocalayıp durdu. Amed ise önde olmanın rahatlığıyla ceza yayı çevresinden şut denemelerini sürdürdü durdu. Öyle ki ilk devre tek orta yapmışlardı. İkinci devreye üç farklı hattan üç yeniyle başladı Italiano… Oyun renk değiştirdi. İlk devreye nazaran bu kez daha verimli görünüyordu ve golü de buldular. Lakin, Besnik Hasni planında Salih’e baskı maçın anahtarıydı ki üçüncü golü de öyle buldular. Ama Beşiktaş problemleri bununla sınırlı değildi.
ANADOLU DEPLASMANLARI
73’te Orban’ı kaleci Nübel ile karşı karşıya bırakan pozisyondaki savunma duruşu örneğin. Dahası, Beşiktaş’ın hücuma çıkışlardaki dağınık görüntüsü… Sonlara doğru gayretliydi Beşiktaş ama Amed neyi, nasıl yapması gerektiğini bilen bir olgunluk içinde kazanarak tamamladı maçı. Çok para harcayıp beklentilerin arkasında kalan diğerleri gibi Beşiktaş için Milli ara yenilenme imkanı yaratacaktır. Ancak bir zamanlar Mustafa Denizli’nin ‘Derbileri değil yeterince puan kazanan şampiyon olur’a benzeyen sözünü de akılda tutmak önemlidir. Menzile varmak için yol uzun, engel çok ama mutluluk böyledir, sürekli çalışma ister. Italiano Beşiktaş’ı çalışkan görünüyor ancak önce Alanya sonra Amed deplasmanı! ‘Anadolu deplasmanları’ şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı Beşiktaş ve Italiano için." (Cem Dizdar-FANATİK)
“Italiano rotasyon kurbanı”
"Beşiktaş savunmadan oyun kurmakta zorlanırken, yapılan pas hataları, kaptırılan toplar adeta ev sahibi takımın ekmeğine yağ sürdü! Rakibin baskısı ve presi karşısında Kartal uzun süre bocalarken, yaşananlar gelecek gollerin habercisiydi!
Hepsini geçtik, eyy Italiano... Alanya’daki rotasyondan hiç mi ders almadın? Cerny ve Emirhan niye yedek? Bu yenilgi de sana yazar, lamı-cimi yok.
Amed’in çabuk oyuncuları geçişlerde etkili oldular. Ev sahip ekip, temaslı oyunu da iyi kullandı; zaman zaman faul sınırlarını da zorlamaktan geri kalmadı, Şansalan toplam 25 faul çaldı, 8 sarı kart çıkardı.
“NÜBEL'E NAZAR MI DEĞDİ NE?”
Nübel’e nazar mı değdi ne? Önce Orban, ardından Saba’nın ceza sahası dışından vurdukları iki şut da gol oldu.
İstatistiklerle skor dünkü maçla asla örtüşmedi. Düşünün topla oynama yüzde 70 Kartal lehine... Gelin görün ki Beşiktaş, rakibin baskısı nedeniyle uzun süre kabuğundan çıkamazken, Orkun’un sadece serbest atışta vurduğu şutu kaleci tokatladı.
Gelelim hakem cenahına... Orban’ın attığı ilk gol öncesinde Salih’e faul yapıldı, Şansalan devam ettirdi. Aynı Şansalan, buna benzer pozisyonlara fauller çaldı. Bitmedi, iki kez ceza alanı içinde faul yapıldı, bence ikisi de penaltı... O pozisyonlarda VAR’dan yine tık yok, sadece uzatma dakikalarında uyandı arkadaş!
“KARTAL'IN SAĞIYLA SOLUYLA OYNAMA, BİZDEN UYARMASI”
Beşiktaş, ikinci yarıya baskılı başladı, nitekim 55’de Vlahovic’le golü bulurken, 59’da Salih’in kontrol edemeğini topu Furkan kaleye gönderdi farkı yine ikiye çıkardı. Cisse, çift sarıdan kızardı, takımını 10 kişi bıraktı…
90+8’de Mehmet topla elle oynayınca VAR uyardı, Şansalan izledi, beyaz noktayı gösterdi. Orkun farkı bire indirirken, puan için süre yetmedi! Bak Itailano, Kartal’ın sağıyla-soluyla ve de ayarlarıyla oynama, bizden uyarması." (Bilal Meşe-MİLLİYET)