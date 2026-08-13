Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Avrupa Ligi)
13.08.2026 16:28
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove ile nefes kesen bir karşılaşmaya çıkacak. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş taraftarının önünde Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme maçına çıkacak olan siyah beyazlılar sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Beşiktaş taraftarının da desteğiyle Avrupa kupalarındaki 101'inci galibiyetini almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
AVRUPA'DA 262. MAÇ
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 261 maçtan 100'ünü kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine mağlup oldu.
Avrupa arenasında rakip fileleri 352 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü.
Siyah-beyazlılar, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF PLAY-OFF
Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek.
Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.
BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi halinde play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu.
Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.
Litvanya takımı, Dinamo Zagreb'e turu 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerle kaybetti.
BEŞİKTAŞ ELENİRSE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek.
Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybettiği takdirde Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.