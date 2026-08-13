UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş taraftarının önünde Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme maçına çıkacak olan siyah beyazlılar sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Beşiktaş taraftarının da desteğiyle Avrupa kupalarındaki 101'inci galibiyetini almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?